機械公會：4月出口值雙降 日幣貶值是主因之一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣機械工業同業公會今天公布出口統計，4月機械出口值22.48億美元，月減7.8%，年減11.8%。公會指出，全球景氣並未明顯復甦，經濟仍缺具體發展動能，工具機4月出口大幅下滑，除了受全球景氣影響外，日幣大幅貶值也是主因之一。

機械公會下午公布出口統計，4月機械出口值22.48億美元，較3月24.37億美元減少7.8%，較去年同期25.48億美元減少11.8%；以新台幣計算721.58億元，較去年同期減少7%。

機械公會分析，工具機4月出口僅1.72億美元，月減11.5%，年減26.1%，從4月海關各項貨品出口資料來看，僅資通與視聽產品類別成長，其餘出口貨品均下滑，顯示全球景氣並未明顯復甦，經濟仍缺具體發展動能。

累計今年前4月機械出口值89.88億美元，較去年同期減少4.5%；以新台幣計價約2834.79億元，較去年同期減少1.1%。

其中前4月機械出口前3大產品包括檢量測設備、電子設備、工具機，公會指出，檢量測設備和電子設備分別年成長1.9%與0.2%，但工具機產業下滑14.6%。

觀察今年前4月機械出口國前3大市場，機械公會指出，包括美國（21.78億美元、占比24.2%）、中國大陸（21.11億美元、占比23.5%）、日本（6.87億美元、占比7.6%）。

市場預期美國降息時程可能延後，機械公會指出，這導致經濟景氣回升時間遞延，4月台灣工具機出口美國僅0.23億美元，大幅年減32.9%，今年前4月工具機出口美國金額僅1.04億美元，年減19.1%。

機械公會分析，工具機4月出口大幅下滑，除了受全球景氣影響外，日幣持續大幅貶值，使得台灣工具機高階機種出口訂單下滑，無法與日本設備競爭。

公會統計，從2021年初至今年4月底，日幣貶值幅度達53.61%，新台幣匯率貶值14.55%；2023年至今年4月底，新台幣匯率僅貶值6.03%，韓元貶值9.16%，人民幣貶值5.06%，日幣貶值達20.76%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了匯率因素，機械公會表示，地緣政治衝突尚未停歇，俄烏戰爭與以哈衝突持續進行，美中科技與經濟競爭，持續影響全球經濟復甦與供應鏈分布。

不過公會指出，高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）等科技應用擴展，預期帶動供應鏈投資，企業淨零及數位自動化轉型趨勢，將持續升級改善製程，未來有望拉高製造業投資動能，但全球景氣回升步調仍緩，企業資本支出態度偏審慎。（編輯：張均懋）1130509