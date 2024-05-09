學者：台灣可藉半導體與打擊假訊息經驗貢獻國際

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（中央社記者林尚縈柏林9日專電）中央廣播電台在駐德國代表處7日舉辦論壇，探討台灣在國際政治中的角色與影響力。學者指出，台灣應利用半導體和高科技產業實力，作為與歐盟及其他國家交流合作橋梁，且在對抗假訊息方面的豐富經驗也可提供給國際社會參照。

主辦單位以「全球動盪下的台灣策略」為題辦理台灣論壇，邀請遠景基金會執行長賴怡忠、旅英台灣學者朱明琴、「明鏡周刊」記者陳霖（Cornelius Dieckmann）探討台灣在國際政治中角色與影響力，吸引逾60位當地學界和媒體代表參加。

論壇聚焦今年台灣總統選舉結果與即將迎來的歐盟與美國大選。賴怡忠提到，台灣在選舉過程中，面臨來自中國的假訊息和深偽技術挑戰，需要國際合作一起解決。

英國南安普敦大學（University of Southampton）學者朱明琴認為，作為民主國家的台灣，和平地完成了總統選舉，對國內和國際鞏固民主體制有積極貢獻。

陳霖則分析超級選舉年對台海局勢變動的可能影響，表示雖然不知誰當選美國總統，但有別於在烏俄與以巴議題上的爭議和分歧，民主與共和黨都對台灣展現強烈支持。

在歐洲議會選舉方面，他也特別提到目前重量級的友台議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）將不再續任，未來議會中是否仍有堅實挺台聲音，是值得關注重點。

當被問及台灣國際重要性與能見度提升原因，專家一致認為除了國際地緣政治環境變化，台灣自身民主發展及經濟影響力也是關鍵。

陳霖從歐洲視角出發，說明俄羅斯2022年入侵烏克蘭是台灣問題變成國際關注的主因之一，該事件徹底改變了歐盟對獨裁政權的看法，其中也包括中國。這種背景下，台灣作為一個從過去威權走向自由開放社會的典範，引起國際社會的關注和尊重。

朱明琴則從經濟層面分析，舉例COVID-19疫情期間，車用半導體短缺對德國帶來巨大衝擊，台灣在全球半導體供應鏈中的領先地位，使得德國乃至於西方與日本政府重新思考台灣的戰略地位。

朱明琴強調，台灣應利用在半導體和高科技產業中的實力，作為與歐盟及其他國家交流合作橋梁，增強戰略價值，促使國際社會重視對台灣的實質支持，例如可透過與志同道合國家啟動相關技術轉移，以及人才培育計劃，擴大台灣在國際上影響力並為國際社會貢獻經驗。

此外，賴怡忠與陳霖還提到台灣在對抗假訊息的豐富經驗能提供給國際參照，隨著越來越多來自俄羅斯的假訊息攻擊，德國等歐美民主國家逐漸意識到此問題的嚴重性。

根據斯德哥爾摩大學（Stockholm University）研究，台灣多年來一直是遭受假訊息攻擊最多的國家之一，目前民間社會及許多非政府組織正在研究如何教育大眾識別虛假訊息。

陳霖認為，台灣在對抗假訊息所累積的經驗，是能向全球分享的寶貴資源，建議台灣應更積極主動與世界對話，分享其知識和策略。（編輯：張芷瑄）1130509