李孟諺：從未也不會介入遠航案 惡意影射應停止

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（中央社記者賴于榛、吳昇鴻台北9日電）國民黨立委王鴻薇今天在臉書質疑內定交通部長李孟諺，曾與涉遠航案的前遠航董事長張綱維的委任律師謝協昌見面。李孟諺透過聲明說，從未也不會處理或是對此案做出指示，一切依法辦理，外界應停止惡意影射。

國民黨立委王鴻薇今天在臉書質疑，行政院秘書長、內定交通部長李孟諺4月22日曾在立法院被問及是否認識張綱維，4月23日就和張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡，必須出面說清楚動機。

李孟諺今天透過媒體群組表示，部分立委指稱他疑似介入遠航案為子虛烏有，十分遺憾部分立委在未經查證之下，就做出與事實顯不相符的影射。

李孟諺說，交通部民航局於2019年廢止遠東航空營運許可證並收回航權，並於2023年10月進行遠航總部拆除作業，這段期間，他本人都不認識張綱維，且從未有過任何接觸，也未曾參與遠航撤照處分相關事實，一切作業皆由交通部依法辦理，「本人從未過問，遑論有介入之事」。

他表示，日前在立法院被備詢時被問及與張綱維的互動，當時就已經有所說明。

李孟諺進一步解釋，2人是在去年底一場友人的餐會後曾經見面，張綱維抱怨遠航被撤照的委屈，不過此案已在司法階段，加上政府行政程序也無缺失，因此他未曾就此案進行任何指示或處理。

李孟諺表示，因為立委日前在內政委員會及臉書上的影射及指控，他才會在公開場合約見謝姓律師，重申個人尊重司法的立場，並再次強調過去沒有、以後也不會就此案進行任何處理或指示，一切依法辦理，希望不要發生任何散布不實謠言之事。

他還說，請外界停止惡意影射，回歸專業問政。（編輯：黃國倫）1130509