李孟諺：未介入遠航案與新北都更 勿惡意影射

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（中央社記者賴于榛台北14日電）國民黨台北市議員張斯綱今天指出，行政院秘書長李孟諺曾私下赴新北都更建商辦公室，也就是涉遠航案的前遠航董事長張綱維公司，質疑「喬」了什麼。李孟諺聲明回應，指涉皆非事實，應停止捕風捉影。

國民黨立委王鴻薇日前質疑，行政院秘書長、內定交通部長李孟諺4月22日曾在立法院被問及是否認識張綱維，4月23日就和張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡。李孟諺對此解釋，去年底在友人餐會後，曾聽張綱維抱怨遠航被撤照，但因案件在司法階段，加上政府行政程序並無缺失，因此他未曾就此案進行任何指示或處理，外界應停止惡意影射。

不過，國民黨台北市議員張斯綱今天在臉書說，李孟諺今年1月曾出現在張綱維的公司、新北頂溪某都更案的辦公室，質疑「喬」了什麼。

李孟諺則透過媒體群組表示，台北市議員未經查證就隨意指稱他疑似介入遠航及新北地區某都更案，但相關指涉皆非事實，遺憾議員不負責任的惡意影射，希望有關人士能停止捕風捉影。

李孟諺說，議員所稱的新北都更一案，他過去毫無所悉，張綱維在會面過程也從未提及相關議題，且1月11日當時他也根本不是「準交通部長」，後續雖然在媒體報導後初步了解過新北都更案情況，但此案准駁權屬新北市政府，「何來有介入可能？」。

他說，希望相關人士立即停止捕風捉影，切勿持續惡意影射，散布不實謠言。

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李孟諺也重申，過去已發布澄清稿說明，交通部民航局2019年廢止遠東航空營運許可證並收回航權，並於2023年10月進行遠航總部拆除作業，在2019年至2023年年底這段期間，他並不認識張綱維、從未有過任何接觸，也未曾參與遠航撤照處分相關事實，一切作業皆由交通部依法辦理，他從未過問，遑論介入。

李孟諺表示，去年底在友人的餐會後曾接獲張綱維陳情遠航案，因友人轉達張綱維希望提供書面資料及補充說明，才在友人陪同下與張綱維見面，後因了解相關案件已在司法階段，且當中政府行政程序亦無缺失之處，自始未曾就遠航一案進行任何指示或處理，政府對於遠航的處置立場也未曾有所改變。（編輯：林興盟）1130514