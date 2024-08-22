林楚茵：司法案件稱民進黨內鬥 是把司法當兒戲

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（中央社記者王揚宇台北22日電）台南政壇風波不斷，外界質疑與民進黨「台南幫」內鬥或選舉有關。民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵今天受訪駁斥，強調這次有司法案件也有政務官個人私德問題，民進黨都是齊一標準，但在野黨面對這樣的司法案件稱是民進黨內鬥，這種說法是把司法當兒戲。

前交通部長李孟諺被爆婚外情請辭獲准、前行政院發言人陳宗彥涉接受性招待被起訴，而民進黨立委林宜瑾則是疑涉詐領助理費，檢方訊後以新台幣100萬元交保，限制出海出境。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄、副幹事長林楚茵今天在立法院接受媒體聯訪，對於「台南幫」出事是否與2026年選舉有關等議題做出相關回應。

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林楚茵說，這次有司法案件也有政務官個人私德問題，對於檢調偵辦的案件來說，民進黨都是齊一標準，即尊重司法、勿枉勿縱，而在野黨面對這樣的司法案件，不斷放話說這是民進黨內鬥，或者是民進黨內部派系鬥爭等，「只要是這種說法，都是把司法當兒戲，沒有這種傳聞。」

林楚茵強調，檢調在辦案，一切尊重司法，而且現在距離2026地方選還有這麼長時間，大選才結束，現在馬上就要連結到地方選舉，真的有點扯太遠，2024年的夏天都還沒有過完，一切言之過早。（編輯：林淑媛）1130822