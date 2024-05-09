港交所：中沙公司在香港及沙烏地上市指日可待

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（中央社記者張謙香港9日電）香港交易所高層今天表示，中國和沙烏地阿拉伯公司分別到港交所和沙交所上市一事，指日可待。

港交所今天在香港舉辦「香港—沙特（沙烏地阿拉伯）資本市場論壇」，綜合香港媒體的報導，港交所行政總裁陳翊庭在論壇上說，希望透過類似會議促進大陸和沙國的關係，而在對話增強後，相信沙國與大陸公司分別到港交所及沙交所上市一事，指日可待。

她表示，去年初以來，香港和沙國一直深化兩地之間的互聯互通管道，這些管道正在政府、企業和金融領域不斷發展和深化。

她說，港交所在加強香港與沙國資本市場的互聯互通上，一直發揮作用，比如新增沙交所為認可的證券交易所之一。

陳翊庭並提及，上月底起，港股成交量明顯改善，情況令人振奮，5月初即使沒有大陸資金，港股每日成交量也維持在港幣1100億元（約新台幣4563億）以上，反映出股市「回暖」，投資者重拾信心，相信有利於更多首次公開募股（IPO）在港上市。

她說，目前約有100宗IPO申請在港交所上市。（編輯：廖文綺）1130509