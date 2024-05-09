八方雲集寫最旺首季 瓦城、揚秦前4月營收創高

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（中央社記者江明晏台北9日電）八方雲集毛利率回升，第一季以每股盈餘（EPS）2.36元的成績，寫下歷年最旺首季，瓦城、揚秦前4月營收均創同期新高。

八方雲集第一季營收新台幣19.27億元，年增11.66%，歸屬母公司淨利1.57億元，年增18.25%，每股盈餘（EPS）2.36元，寫同期新高。

八方雲集說明，主要受惠台灣八方雲集門店去年下半年推出牛肉麵等新品、梁社漢排骨持續展店以及美國第5、6家門店加入營運，第一季毛利率也回升至35.71%，未來展店重心，將以梁社漢排骨為主，也持續往美國進軍，壯大海外市場營收規模。

瓦城4月營收逾4.5億元，年減2.13%，主因假日天數較去年同期少3天，今年前4月累計營收19.88億元，年增3.49%，再創同期新高。

展望第2季，瓦城展店步伐持續推進，5月1日時時香桃園三越站前店開幕，同月將推出新台菜品牌，6月預計於台中三井店開展時時香新分店，針對不同商場及商圈推出適合品牌，帶動集團分店數快速成長，也看好母親節檔期延長戰線，助攻業績。

揚秦4月自結營收2.01億元，年增17.28%，月增4.65%，累計前4月營收7.68億元，年增16.57%，首季稅後純益0.35億元，年增率20.3%，均刷新同期新高，EPS為1.16元。

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揚秦國際企業總經理林麗玲表示，第一季為連鎖早午餐營運淡季，但品牌營運規模擴大，通膨壓力趨緩，內需市場回溫，造就淡季不淡，4月營收再次突破兩億元，主要為第一季針對年後轉職與小資創業族群，加盟總部提供無息分期策略奏效，預期也將推升第2季的門市數量與商品收入增長。

截至目前，麥味登總店數859家，炸雞大獅海內外店數113家，揚秦表示將持續擴展門市版圖。（編輯：林興盟）1130509