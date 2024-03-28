揚秦去年獲利創高今年擴大展店 麥味登衝千家規模

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（中央社記者江明晏台北28日電）旗下經營麥味登等連鎖品牌的揚秦國際去年營運創高，全年麥味登展店112家、炸雞大獅新開30家，今年展店力度會更大，麥味登估2025年挑戰千店規模，以多品牌策略擴大揚秦加盟體系版圖。

揚秦今天召開法人說明會，總經理林麗玲表示，揚秦2023年合併營收、營業毛利、稅後淨利及追溯後每股盈餘等，均創上櫃後歷史新高。

展望2024年，林麗玲於法說會中表示，針對揚秦國內發展部分，旗下連鎖加盟雙引擎「麥味登」與「炸雞大獅」歷年展店數皆穩定成長，主力品牌「麥味登」將以新型態加速國內展店，將於2025年突破1000家的階段目標，旗下「炸雞大獅」持續拓展海內外市場，國內店數將於今年突破100家，新品牌「涮金鍋」今年6月開放加盟，預期將為整體營運挹注新動能。

在品牌店數方面，目前主力品牌「麥味登」在台家數852家、「炸雞大獅」海內外家數達112家。

麥味登今年推出的新店型，餐點設計以健康取向為發展，林麗玲表示，揚秦為實踐ESG企業永續，4月會導入「雨林聯盟認證」的咖啡豆與紅茶，是連鎖加盟早午餐產業，首度全面轉換使用雨林聯盟認證產品。此外，麥味登APP會員人數已突破45萬人，會在手機APP預約點餐、門市內的桌邊掃碼點餐等方面強化門市的數位應用。

揚秦新開的火鍋新品牌「涮金鍋」去年10月開幕後，去年第4季即為揚秦帶入1000萬元的營收，今年6月將開放加盟，預計再開5家門市，主要以桃園區域為主，逐步擴展至新北市與台北市；目前以直營為主的「REAL真」咖啡館，則轉型歐式烘焙料理為首要任務。

海外布局方面，林麗玲指出，炸雞大獅除了為進軍美國做好準備外，更將加強印尼與馬來西亞區域代理展店規畫，加速擴大代理區域與店數成長；炸雞大獅原規劃今年度於美國開設第一家門市，但由於Fried Chicken Master的英文名稱在美國缺乏辨識度，因此重新申請商標Roar N Fry Shack，營運團隊正審慎評估美國首家門市座落的商圈。

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此外，炸雞大獅在東南亞國家的發展，今年度也有所斬獲，她說明，馬來西亞砂拉越地區在去年第4季簽約後，今年初已開設第一家門市，第二家門市也將於4月開幕，印尼大雅加達地區在2月已完成續約，並新簽訂印尼萬隆地區授權，揮別過往3年COVID-19疫情的陰霾後，各區域代理的展店規劃也將轉為積極。

在品牌店數方面，目前主力品牌「麥味登」在台家數852家、「炸雞大獅」海內外家數達112家。麥味登去年展店數112家，炸雞大獅去年新開店數30家，林麗玲表示，今年展店數將不會低於去年，涮金鍋目前1家，預計今年再展店5家，多品牌展店策略持續擴大揚秦加盟體系版圖。（編輯：楊凱翔）1130328