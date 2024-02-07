台灣連鎖餐飲擴大海外版圖 珍奶炸雞插旗多國

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（中央社記者江明晏台北7日電）台灣連鎖餐飲業加快海外布局速度，手搖飲品牌歇腳亭將持續拓展美國及香港門市數量，並放眼歐洲、中東、墨西哥等地區；與麥味登同集團的炸鷄大獅1月底在馬來西亞開出首家門市，預計3月將再展一店。

餐飲業在歷經2023年內需爆發、業績屢創新高的一年後，今年除了持續大啖疫後紅利，也加快海外布局速度。

聯發國際旗下有手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」，1月合併營收新台幣6474.6萬元，較去年同期成長31.7%，主要受惠門市汰弱留強，美國、香港等高毛利市場門市比重大幅提升，推動1月合併營收重回水準。

聯發國際表示，旗下歇腳亭現在門市多數集中在美國、香港、加拿大等高單價地區；其中，美國門市占比最大；今年隨著大環境壓力因素逐漸緩解，將加速拓展美國及香港門市數量，並將目標範圍放大至歐洲、中東、墨西哥等地區。

旗下有麥味登的揚秦國際1月自結營收2.07億元，年增27.76%，月增8.99%，單月營收首度突破2億元，創歷史單月新高紀錄。

揚秦國際企業總經理林麗玲表示，農曆春節連續假期前，各門市向連鎖總部進貨的商品量能放大，同時隨著天氣轉冷，拉高現做熱食的買氣，不論是「麥味登」早午餐或是「炸鷄大獅」的炸物商品，都持續帶動總部商品營收成長，讓寒假期間的旺季更旺，而新品牌「涮金鍋」在幾波寒流助攻下，迎來更多人潮，加上歲末尾牙帶動聚餐效應推升營運。

展望後市，揚秦旗下炸鷄大獅持續推動海內外展店，馬來西亞砂拉越首家門市1月底開幕即創佳績，預計3月將開設第2家門市，透過加盟系統雙引擎驅動下，帶動揚秦營運持續成長，截至目前，麥味登總店數843家，炸鷄大獅海內外店數109家。

王座國際1月合併營收1.08億元，較去年同期減少5.6%，因為去年農曆春節自1月中下旬啟動，且有10天年假所致，因此歷年餐飲產業1月與2月合併營收通常會合併觀察。

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王座旗下有「銀座杏子日式豬排」、「橋村炸雞」等5大品牌，門市家數總計逾60家，去年全年合併營收12.63億元，年增率37.08%。

展望2024年，王座表示，將持續以直營、加盟與海外再授權的多元營運模式，完成每年台灣新開直營店家數約7至8家、布局海外2至3個地區或國家授權，維持海外代理店家數20%成長，並發展與建立「橋村炸雞」在台灣加盟制度，同時進行併購策略。（編輯：蘇志宗）1130207