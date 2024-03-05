漢來、揚秦去年獲利創高 乾杯中國收6店加速汰弱

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（中央社記者江明晏台北5日電）乾杯去年營收與營業利益2.55億元，雙創歷史新高，因應中國當地景氣開啟汰弱留強，累計一年多已關閉6店，今年不排除持續精簡規模；漢來、揚秦去年營收獲利均寫下歷史新高。

興櫃餐飲乾杯今天召開董事會，通過112年度財報，公告去年全年合併營收新台幣48.7億元，年增28.63%，營業利益2.55億元，雙創歷史新高。

受中國大陸市況續疲影響，提列資產減損，每股稅後盈餘3.61元；董事會同步通過股利分派案，決議配發每股現金股利3元。

乾杯集團表示，2023年全球擺脫疫情陰霾，台灣消費力道強勁上揚、市場暢旺，反觀中國大陸，解封後年初帶動整體餐飲領域復甦，3月過後景氣開始下滑，房地產困境拖累中國經濟復甦，市場消費力遠低於疫情前水平，恢復不如預期。

乾杯因應中國當地景氣變化，中國大陸事業開啟汰弱留強，收掉3間虧損店家，總店舖數由111年底的67家，台灣為43家、中國24家，增加至112年底的73家，台灣為51家、中國22家。

展望後市，為追求營收及獲利穩定成長，乾杯集團今年加大中國分店汰弱留強力度，第1季已關閉了中國3家分店，精簡營運規模，今年不排除繼續關閉不良分店。

同時，乾杯在台灣市場持續以多品牌策略、靈活運用進駐北、中、南潛力商圈，持續調整集團兩岸營運比重。

此外，乾杯集團積極籌備海外第二站英國市場，預計將老乾杯（KANPAI CLASSIC）以「和牛料理專門店」之姿進駐倫敦SOGO區。

漢來美食2023年合併營收49.2億元，年增31%，創新高；稅後淨利3.2億元，較前一年度1.3億元增加1.5倍，每股盈餘7.61元，較前一年度3.08元大幅增加，並創新高。

漢來美食表示，旗下主力品牌海港及宴會廳營收均成長逾3成，加上112年第4季在台北漢來大飯店開出4家餐廳及1宴會廳，以及全新品牌餐廳溜溜酸菜魚的展店，使全年營收成長幅度達31%。

揚秦2023年營收21.58億元，年增14.52%，稅後淨利1.32億元，年增14.62%，營收、獲利均創上櫃以來新高，每股稅後盈餘4.4元，揚秦董事會也決議擬配發每股3.6元的現金股利。

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揚秦總經理林麗玲表示，去年業績成長除受惠於疫情影響式微，整體餐飲內需升溫外，旗下早午餐品牌「麥味登」門市升級轉型、台式炸雞品牌「炸鷄大獅」國內外店數穩定成長，新品牌「涮金鍋」去年10月進軍火鍋市場創佳績；麥味登將以多元店型進軍各式商圈，朝向千店目標邁進，並持續推動數位轉型。

林麗玲也說，炸鷄大獅持續推動海內外展店，除了為進軍美國市場做好準備外，更將加強印尼與馬來西亞區域代理展店規劃，加速擴大代理區域與店數成長，涮金鍋預計於下半年開放加盟。（編輯：林興盟）1130305