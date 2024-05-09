PC產業重返成長軌道 宏碁首季純益12億年增1.33倍

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）PC產業回歸季節性成長軌道，宏碁9日公布首季財報，營收新台幣588.32億元，季減6.8%，年增12.1%；稅後純益12.02億元，季增18.3%，更比去年同期大幅成長1.33倍，換算單季每股純益0.4元。

宏碁第1季毛利率10.53%，比去年同期微增0.31個百分點，自2017年第1季以來，已經連續7年穩定維持在10%以上水準。

除了PC本業，宏碁近年積極建立多重事業引擎，孵育業外「小金虎」，今年第1季，宏碁非電腦及顯示器事業占公司營收比重29.4%，但獲利貢獻過半，占集團營業淨利比重高達57.6%。

宏碁旗下專攻AI伺服器及工作站的子公司安圖斯，受惠這波AI浪潮，今年首季營收年增率高達63.5%；提供智慧停車、多元支付等智慧交通解決方案的宏碁智通，第1季營收也繳出年增44%的高成長佳績。

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宏碁董事長陳俊聖日前表示，PC市場歷經去年上半年疫後庫存調節，整理已經告一段落，回到健康的季節性成長軌道。第1季本來就是電腦產業的傳統淡季，接著會慢慢加溫，尤其新的AI PC下半年將密集登場，宏碁每一波都會跟上，營運可望跟著水漲船高。

另外，華碩今天公告4月營收416.23億元，年增32.96%，月減16.31%。累積今年前4月營收1633.19億元，年增率14.45%。華碩今年以來連續4個月走在營收年成長軌道。（編輯：楊凱翔）1130509