烏山頭水庫園區設實境解謎課程 獲認證環教場所

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（中央社記者張雄風台北9日電）環境部今天表示，烏山頭水庫台灣少數庫齡超過90年的大型水庫，其環境教育園區也是全台首度採用實境解謎方式進行環境教育的課程，因此經環境認證審查會通過為環教場所。

環境部今天召開環境教育認證審查會，認證通過「烏山頭水庫環境教育園區」為環境教育設施場所。

環境部說明，「烏山頭水庫」位於台南市官田區，是嘉南平原最大灌溉渠圳─嘉南大圳的主要水源，是台灣少數庫齡超過90年的大型水庫，結合獨特的水利設施、歷史建築與自然環境，以飲水思源為宗旨設計環境教育課程，為讓民眾對自然環境有感。

此外，該場址運用年輕人喜愛的實境解謎方式，親身體驗烏山頭水庫的百年風華，是全台首度採用實境解謎方式進行環境教育課程的設施場所。

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環境部統計，截至目前全台共有263處環境教育設場所，依其特色及性質分為10大類型，包含「自然/生態教育中心」、「國家公園/都會公園」、「農場」「風景區/遊樂園/觀光工廠」、「水資源及溼地」、「社區參與」、「博物館/動物園」、「環保/節能設施」、「文化資產」及「水土保持」等。

其中以「環保/節能設施」類最多，共有70處；「水土保持」類最少，共7處。（編輯：陳政偉）1130509