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宏碁砸3.37億入股兆基 跨足不動產物業管理

2024/5/9 17:35
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（中央社記者曾仁凱台北9日電）宏碁持續布建多重事業引擎，9日董事會通過投資不超過新台幣3.37億元，入股兆基管理顧問公司，取得約2成股權，跨足不動產物業管理。

宏碁以電腦事業為核心，此次入股兆基，跨足不動產物業管理，被外界形容「有些跳tone」。對此，宏碁主管表示，此次入股為策略性投資。

根據兆基的官網介紹，兆基累積房屋租賃超過10年的實戰經驗，提供全台房屋包租代管、社會住宅包租代管、不動產租賃、不動產買賣等服務，是全台灣規模最大的物業管理公司。

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宏碁持續布建多重事業引擎，在此之前，宏碁4月董事會也通過擬以不超過17.65億元的交易金額，投資力碁科技服務公司特別股，希望藉此布局綠能產業。

根據徵才網站介紹，力碁成立於2020年，為力暘能源公司100%持股的子公司，主要提供太陽能光電場設計規劃、電站工程施工、監造等技術。專營大型太陽能電場統包工程，除光電場EPC興建統包外，業務範圍更拓展至前端土地開發及後端完工送電後的營運與維護。（編輯：潘羿菁）1130509

#宏碁
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