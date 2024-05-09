立院初審 軍人悔過期間不計入役期與年資

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（中央社記者吳書緯台北9日電）立法院外交及國防委員會今天初審通過「陸海空軍懲罰法修正草案」與「軍人權益事件處理法草案」，未來軍人執行悔過懲罰期間不計入役期與年資。

立法院外交及國防、司法及法制委員會8、9日舉行聯席會議審查「陸海空軍懲罰法修正草案」與「軍人權益事件處理法草案」，今天初審通過，但朝野對「陸海空軍懲罰法修正草案」有關剝奪軍人退除給與的相關條文未能取得共識，因此「陸海空軍懲罰法修正草案」部分條文保留送黨團協商。

陸海空軍懲罰法明定，士官與士兵的懲罰種類包含悔過；國民黨立委徐巧芯所提的修法草案版本將悔過懲罰刪除，指出軍人執行悔過期間不得外出，有違反憲法限制人身自由之嫌，因此將悔過自懲罰種類刪除。

國防部法律事務司司長沈世偉中將昨天表示，對於士兵的悔過早期稱「禁閉」、士官則是悔過，洪仲丘案後名稱統一為悔過，軍方認為悔過有保留必要，因為義務役能用的懲罰比較少，並參考韓國的立法例，悔過7天就晚7天退伍。

國防部人事參謀次長室次長劉沛智中將今天指出，軍人進悔過室會安排課表，每日課程8小時，悔過期間最多15天，課程為軍法紀教育、基本教練、體適能訓練等，晚上會排定2小時心得寫作，悔過對軍方仍有必要，例如志願役酒駕是一律汰除，義務役犯酒駕等嚴重錯誤卻無法汰除，會實施悔過。

出席立委對於是否保留悔過懲罰無共識，因此舉手表決；國防部副部長徐衍璞上將於表決前發言表態，「國防部對於悔過是堅持保留的」。

針對修正草案刪除悔過作為懲罰方式，表決結果僅有徐巧芯1席立委贊成刪除，民進黨立委洪申翰、陳俊宇、羅美玲、林楚茵、陳冠廷5人均反對。

隨後表決行政院所提草案版本，將悔過作為懲罰方式，民進黨立委洪申翰、陳俊宇、羅美玲、林楚茵、陳冠廷、國民黨立委陳永康6人均投贊成，國民黨立委馬文君、徐巧芯2人反對。

初審也通過附帶決議，要求國防部針對「陸海空軍懲罰法修正草案」中有關檢束、禁足及罰站等懲罰種類，請國防部依各軍種特性，於施行細則中明訂相關執行方式及不得為之樣態。

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行政院所提出的「陸海空軍懲罰法修正草案」版本，新增軍人懲罰種類包含剝奪或減少退除給與；國民黨立委馬文君發言指出，納入剝奪退除給與並不適當，因為軍人的違失大到需要被剝奪或減少退除給與時，就依「陸海空軍刑法」等相關法律辦理；朝野最終未能達成共識，因此相關條文保留送協商。

司法院行政訴訟及懲戒廳法官郭任昇說，此次修法草案對懲罰制度的安排是井然有序且從輕到重，若修法將剝奪或減少退除給與的部分刪除，懲戒法院對於退休人員懲罰種類就相當有限，因為無法將退休人員撤職。（編輯：林興盟）1130509