假投資柬埔寨不動產真吸金逾97億 14人遭中檢起訴

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（中央社記者蘇木春台中9日電）應姓男子等人涉嫌成立台灣房巢投資公司，以不實柬埔寨不動產債權為標的，向民眾非法吸金逾97億元，檢警偵辦後逮捕應男等14人，中檢今天依違反銀行法等罪嫌起訴。

台中地檢署今天表示，檢方先前偵辦旭新科技公司負責人陳男違反銀行法等案件時，另案扣得台灣房巢投資公司投資方案、契約書等物，進而再查獲房巢公司負責人應姓男子、執行董事陳男等人，自民國105年12月起，分別在台北、台南、高雄等地，及利用YouTube串流平台舉辦公開投資說明會。

檢方查出，應男與陳男等人於房巢公司所推出柬埔寨不動產債權商品，書面合約上賣家均為同夥李男、陳男所成立使用的人頭公司，實際上並無興建或販賣不動產供人投資。

房巢公司以「投資人可按季支領權利金或租金」、「期滿可取得賣方行使買回權時需加計投資金額4%至40%報酬」等語為宣傳，對外推出共計11種柬埔寨不動產投資方案，招攬不特定民眾投資。

經統計自105年12月起至113年2月止，房巢公司共計吸引7421名投資人，非法吸收資金總額達新台幣97億8217萬餘元。

案經檢方今年2月間，指揮調查局台中市調查處、台中市警察局刑事警察大隊偵查第七隊等單位，前往房巢公司據點搜索偵辦，帶回應男與共犯等14人偵辦。

檢方全案偵辦後，依違反銀行法、詐欺等罪嫌，向法院聲請羈押應男、陳男等2人獲法院裁准，今天依法將應男等14人起訴。

另外，檢方並向法院聲請扣押房巢公司、應男等人的銀行帳戶、土地及房產，扣得價值共832萬餘元及9萬餘美元獲准，並向法院宣告沒收不法所得。（編輯：陳仁華）1130509