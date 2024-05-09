食品股王德麥股后鮮活果汁 今年衝產品、通路雙引擎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北9日電）食品股王、烘焙原料供應商德麥與股后鮮活果汁-KY公布股東會議事手冊。德麥總經理吳文欽指出，今年以「產品、通路」雙引擎發展策略，將找尋高附加價值產品，並爭取超商及食品廠等客戶為目標，預期銷售量將持續成長。

另外，鮮活果汁董事長黃國晃指出，主要客戶是茶飲和烘焙餐飲，提供專屬配方和包裝的產品，確保產品差異化；未來將深入咖啡、烘焙和中餐等銷售通路，將銷售地區從一、二線城市，往新一線城市和三、四線城市擴展，增加產品市場廣度和客戶數，提升營收規模。

德麥為國內最大烘焙原物料供應商。吳文欽表示，產品方面，今年針對市場及客戶需求找尋高附加價值產品；通路營收前兩大市場，第一大為台灣，客戶覆蓋率高，以個性烘焙店為主，將推出多元產品滿足客戶需求，並強化節慶日韓流行商品設計。

第二大為中國大陸市場，因屬新興市場具成長性大、客戶多的特性，客戶以大型連鎖店為主，今年會以重點主力產品，朝爭取超商及食品廠等為重要目標。

他也提到，近年因疫情關係，帶動家用市場需求快速提升，德麥目前轉投資無錫市斯凱爾糖藝商貿有限公司，主要業務是電商平台銷售小包裝產品，目前由無錫芝蘭雅烘焙原料公司提供小包裝日本粉及相關預拌粉等，對公司跨足家用市場具實質性助益。

鮮活果汁在中國大陸除了供應多家大陸茶飲品牌果汁原料之外，也有多家台商餐飲品牌客戶如鮮芋仙、COCO都可、德克士等。

鮮活果汁今年對昆山、廣東和天津等3個工廠提升冷凍能力，同時廣西百色原料工廠的產線和設備進行優化，以適應不同產品生產和加工，未來仍會對4大工廠提升生產規模，進一步提升獲利和業務發展。（編輯：張均懋）1130509