原物料高漲 德麥吳文欽：獲利有壓全年力拚成長

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（中央社記者何秀玲台北15日電）國內最大烘焙原物料供應商、食品股王德麥4大市場拚成長，台灣強攻餐飲市場，中國打入新零售通路供應鏈，並將增加東南亞布局，香港深耕重點客戶，今年營收挑戰高個位數成長。

德麥日前公布2023年財報，營收為新台幣58.38億元，稅後純益為新台幣6.75億元，年增6.7%，每股純益（EPS）為18.24元，獲利與EPS均寫新高紀錄，擬配發現金股利14元，配發率76.7%。

德麥參加2024台北國際烘焙暨設備展，德麥總經理吳文欽今天接受媒體採訪時表示，今年原物料價格仍在上揚，德麥主要原料如奶油，漲價10%至20%，巧克力漲幅更高達1.3倍，今年營收有望增加，不過利潤可能會因原物料高漲被稀釋，但還是要力拚成長。

吳文欽說，去年獲利創新高，主要因薄利多銷，具規模經濟，加上費用控管得宜所致。

德麥目前4大市場營收占比，分別為台灣占比60%、中國近30%、馬來西亞6%、香港4%。

德麥主管表示，台灣業績穩定成長，今年前2個月業績年增15.61%；因應台灣烘焙業缺工，德麥去年開始推出冷凍半成品商品，只要加熱即可販售。

另外，看好餐飲比烘焙多5到10倍的市場規模，去年成立餐飲事業部，希望增加飯店西餐客戶，雖然目前營收占比僅1%，仍要加強此事業營收。

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德麥中國市場今年前2個月業績成長近7成，主要針對中國新零售通路如好市多、美國沃爾瑪旗下的會員制量販店山姆會員商店、盒馬鮮生等工業客戶崛起，德麥打入其供應鏈，並攜手台灣機械百城，工廠可量產工業型客戶以及連鎖店的烘焙品，讓中國市場目標力拚雙位數成長。

德麥主管也提到，東南亞市場重點為馬來西亞，今年也增加新加坡市場；香港人口跟新加坡一樣，所得高，適合精耕。（編輯：張均懋）1130315