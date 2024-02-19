看好中國逐步恢復動能 食品股王股后衝刺首季營運

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（中央社記者何秀玲台北19日電）食品股王德麥與股后鮮活果汁-KY受惠於中國客戶提前備貨，今年1月營收表現不俗。德麥指出，第1季看好中國連鎖店主力逐步恢復動能，中國業績有望挑戰新高。鮮活果汁表示，將觀察含果汁類茶飲市場發展，將以研發衝刺首季營運。

德麥為全台最大烘焙原料供應商，今年1月營收達新台幣6.8億元、年增61.3%，創歷年新高紀錄。德麥主管對中央社記者表示，1月中國大陸市場業績大幅增加235.51%，目前每月大陸成交客戶數已突破3000家。

德麥主管指出，今年在上海高端品牌店持續發力下，加上中國大陸市場在產品原料升級、回歸理性消費、追求高性價比趨勢帶動，同時各區域連鎖店主力也逐步恢復動能下，今年中國大陸業績仍有機會挑戰新高。

至於東南亞市場，德麥馬來西亞自2017年起，均呈現雙位數成長，已是德麥布局東南亞戰略中心，預計今年將加大投入東南亞市場。

鮮活果汁今年1月營收為新台幣4.26億元，年增139.22%，因配合今年農曆春節假期，客戶提前啟動備貨所帶動，為歷年同期次高。

展望第1季，鮮活果汁指出，隨著中國消費市場健康意識不斷增強，健康成為茶飲產業重要發展趨勢，將提供冷凍冷藏、不添加防腐劑的原汁製品，擴張不同的產品型態與銷售通路，以滿足消費者對高品質茶飲需求。（編輯：潘羿菁）1130219