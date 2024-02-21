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AI拉回IC設計修正 台股跌76點收18676點

2024/2/21 13:43
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美科技股下挫，牽動台股AI族群回檔，儘管櫃買OTC指數盤中再創23年來高點，台積電和IC設計族群修正，航運和重電族群撐盤有限，終場大盤下跌76.85點，收18676.31點，失守18700點。

美科技股下挫，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）跌逾4%，台積電ADR跌1%，牽動台股今天開盤下挫，早盤失守18700點，最低18645.27點，下跌107.89點。

台股盤中走勢震盪，儘管中小型股為主的櫃買OTC指數盤中再創23年來高點，使大盤跌幅收斂至百點內，不過台積電和AI概念股拉回，IC設計族群修正，OTC指數回檔，航運和重電族群撐盤有限，大盤仍無法站回18700點。

終場加權指數18676.31點，下跌76.85點，跌幅0.41%，成交值新台幣3415.47億元，根據統計，2月迄今台股每日成交值均超過3000億元。電子股終場跌0.64%，金融跌0.39%，航運股漲0.73%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群下挫1.18%，櫃買OTC指數翻黑小跌0.01%。（編輯：潘羿菁）1130221

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