更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台灣金聯：今年房市價穩量平 萬有紙廠5/28重新招標

2024/2/20 13:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦、羅元駿台北20日電）台灣金聯今天宣布推出88戶平價住宅，認為今年房市將呈「價穩量平」格局，新青安房貸政策可望持續推升買氣；此外，4.5萬坪萬有紙廠土地規劃於5月28日重新招標，底價維持新台幣33.8億元。

台灣金聯今天召開記者會宣布推出88戶平價住宅，2月23日起受理申購登記，其中，較為熱門的捷運共構宅，今年釋出北市內湖站1戶、新北菜寮站3戶，內湖物件權狀20.45坪、售價1965萬元，菜寮站物件權狀約17坪、售價約1100萬元；另外，鄰近捷運站600公尺以內者有12戶。

台灣金聯董事長施俊吉在記者會中表示，觀察到台灣房市有轉向小坪數物件趨勢，且雙北買房剛性需求仍在，台灣金聯也因此釋出更多雙北地區物件。

觀察今年雙北平價宅售價新台幣1000萬元以下物件，一共有6戶，位於台北中山區錦州街，以及新北板橋區、三重區、中和區、汐止區，其中5戶權狀坪數落在11坪至25坪，僅有汐止區大同路三段物件超過40坪。

展望2024房市，台灣金聯表示，將步入價穩量平的態勢，去年買賣成交棟數30多萬棟，今年預計交易量持平；同時，政府政策有助房市交易，比如新青安貸款可望持續推升房市買氣，行政院通勤月票（TPASS）的交通運輸便利性則帶動北北桃生活圈的低總價產品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣金聯指出，目前房屋來源有2種，分別是法拍屋和市場標購，房屋的訂價方式主要是取得成本加上房屋稅、土地稅，以及裝潢和管理費用，整體台灣金聯推出的產品落在市價的85折至95折。

此外，台灣金聯去年9月標售雲林北港工業園區（原萬有紙廠）約4.5萬坪土地，公告底價新台幣33.8億元，10月開標無人投標；施俊吉會後透露，此案將於今年5月28日重新招標，7月12日開標，底價將維持33.8億元。（編輯：潘羿菁）1130220

#台灣
#房市
#施俊吉
#台灣金聯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41