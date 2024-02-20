台灣金聯：今年房市價穩量平 萬有紙廠5/28重新招標

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（中央社記者張璦、羅元駿台北20日電）台灣金聯今天宣布推出88戶平價住宅，認為今年房市將呈「價穩量平」格局，新青安房貸政策可望持續推升買氣；此外，4.5萬坪萬有紙廠土地規劃於5月28日重新招標，底價維持新台幣33.8億元。

台灣金聯今天召開記者會宣布推出88戶平價住宅，2月23日起受理申購登記，其中，較為熱門的捷運共構宅，今年釋出北市內湖站1戶、新北菜寮站3戶，內湖物件權狀20.45坪、售價1965萬元，菜寮站物件權狀約17坪、售價約1100萬元；另外，鄰近捷運站600公尺以內者有12戶。

台灣金聯董事長施俊吉在記者會中表示，觀察到台灣房市有轉向小坪數物件趨勢，且雙北買房剛性需求仍在，台灣金聯也因此釋出更多雙北地區物件。

觀察今年雙北平價宅售價新台幣1000萬元以下物件，一共有6戶，位於台北中山區錦州街，以及新北板橋區、三重區、中和區、汐止區，其中5戶權狀坪數落在11坪至25坪，僅有汐止區大同路三段物件超過40坪。

展望2024房市，台灣金聯表示，將步入價穩量平的態勢，去年買賣成交棟數30多萬棟，今年預計交易量持平；同時，政府政策有助房市交易，比如新青安貸款可望持續推升房市買氣，行政院通勤月票（TPASS）的交通運輸便利性則帶動北北桃生活圈的低總價產品。

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台灣金聯指出，目前房屋來源有2種，分別是法拍屋和市場標購，房屋的訂價方式主要是取得成本加上房屋稅、土地稅，以及裝潢和管理費用，整體台灣金聯推出的產品落在市價的85折至95折。

此外，台灣金聯去年9月標售雲林北港工業園區（原萬有紙廠）約4.5萬坪土地，公告底價新台幣33.8億元，10月開標無人投標；施俊吉會後透露，此案將於今年5月28日重新招標，7月12日開標，底價將維持33.8億元。（編輯：潘羿菁）1130220