台灣金聯推平價宅88戶 雙北總價千萬以下未絕跡

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（中央社記者張璦台北20日電）台灣金聯今天宣布推出88戶平價住宅、逾8成位於六都，2月23日至3月21日為賞屋及登記時間，抽籤日4月2日；其中售價最低者為高雄市旗山區套房、鄰近高爾夫球場，權狀18.95坪、總價新台幣131萬元；雙北地區則端出1000萬元以下，共有6個物件。

台灣金聯今年推出的88戶平價宅，71戶位於六都、占總銷售戶數80.7%；其中，台北市10戶、平均每戶售價1906萬元，新北市21戶、平均每戶售價1430萬元，雙北1000萬元以下物件有6戶，位於台北中山區錦州街，以及新北板橋區、三重區、中和區、汐止區。

88戶平價宅中，有14戶位於桃園市、平均每戶售價1310萬元，台中市7戶、平均每戶售價1260萬元，高雄市12戶、平均每戶售價992萬元，台南市7戶、1252萬元。非六都方面，17戶位於新竹市、苗栗縣、南投縣、嘉義市。

台灣金聯董事長施俊吉在記者會中表示，今年釋出的88戶平價住宅，具有優良的區位地段、交通便捷、生活機能、全齡化住宅等4大亮點，涵蓋透天厝、樓店、電梯住宅及套房等多元類型可供選擇。

他進一步表示，民眾若能搭配行政院推動的通勤月票（TPASS），以及財政部轄下公股行庫青年安心成家優惠貸款等方案，購屋可更加輕鬆，比如北北基民眾，購屋觸角即可延伸至北部共同生活圈的桃園市，房屋售價更親民。

檢視這次總價最低者為高雄市旗山區「旗山大衛營山莊優質套房」、鄰近高爾夫球場，權狀18.95坪、總價131萬元。北北桃最便宜物件，則是桃園市中壢區仁福五街大套房，權狀坪數18.73坪、總價463萬元。

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台灣金聯指出，今年看屋採線上及實體同步方式進行，民眾可以先在台灣金聯網站搜尋、或用手機QR CODE瀏覽相關物件，所有物件均搭配360度環景及數位影音導覽賞屋，若有進一步需要，現場看屋也可線上預約，分散人潮、避免等待；對於中意物件，也可直接線上填寫申購書，再上傳列印後寄回台灣金聯，免去現場排隊申購。

台灣金聯強調，釋出平價住宅提供產權清楚、非輻射屋、非海砂屋及非事故屋等4大保證，讓有需求者買得安心。（編輯：潘羿菁）1130220