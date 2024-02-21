全家薛東都：今年營運有望優於去年 鮮食續成長

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（中央社記者何秀玲台北21日電）全家總經理薛東都今天表示，農曆春節檔期業績成長1成；在鮮食布局方面，今年業績有望成長2成，未來鮮食廠將陸續稼動，加上全台店鋪預計淨增加150家，多方出擊下，他看好今年全年營運將比去年亮眼。

薛東都提到，今年農曆春節除夕天氣不好，所幸初二業績開始向上，整體業績成長10%；今年將會持續開發獨特商品，推陳出新以滿足節慶三節需求。

全家便利商店近年重點在鮮食布局，去年業績占比超過33%。薛東都表示，今年業績有望20%成長，鮮食廠投資包括福比麵包二廠預計2025年稼動、湖口第5座鮮食廠預計2027年稼動，全家鮮食業績未來可望持續成長。

在店數方面，全家去年僅淨增加96家，薛東都說，因超商市場競爭激烈，地點和人力都頗具挑戰，不過今年目標仍希望挑戰淨增加150家，全年營運將比去年更好。

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此外，全家今天舉辦「打造全台最大穆斯林友善通路」記者會，宣布將以穆斯林友善餐食開發、穆斯林友善商品專區擴大與賣場外語標示，鎖定在台穆斯林人口逾30萬人。薛東都表示，未來有望針對學校、較多照護型移工的社區商圈，快速拓展穆斯林專區。

全家攜手台北市觀傳局和中國回教協會，在北市8家景點型店舖打造「穆斯林友善商品專架」，販售零食餅乾、飲料、泡麵和禮盒等，提供近50項商品，目前已擴大在全台155間全家店舖設置。（編輯：潘羿菁）1130221