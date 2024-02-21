更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

全家薛東都：今年營運有望優於去年 鮮食續成長

2024/2/21 13:07（2/21 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全家便利商店21日舉辦「打造全台最大穆斯林友善通路」記者會，鎖定在台穆斯林人口逾30萬人商機。左2為台北市觀傳局長王秋冬、左3為全家總經理薛東都。（全家提供）中央社記者何秀玲傳真 113年2月21日
全家便利商店21日舉辦「打造全台最大穆斯林友善通路」記者會，鎖定在台穆斯林人口逾30萬人商機。左2為台北市觀傳局長王秋冬、左3為全家總經理薛東都。（全家提供）中央社記者何秀玲傳真 113年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北21日電）全家總經理薛東都今天表示，農曆春節檔期業績成長1成；在鮮食布局方面，今年業績有望成長2成，未來鮮食廠將陸續稼動，加上全台店鋪預計淨增加150家，多方出擊下，他看好今年全年營運將比去年亮眼。

薛東都提到，今年農曆春節除夕天氣不好，所幸初二業績開始向上，整體業績成長10%；今年將會持續開發獨特商品，推陳出新以滿足節慶三節需求。

全家便利商店近年重點在鮮食布局，去年業績占比超過33%。薛東都表示，今年業績有望20%成長，鮮食廠投資包括福比麵包二廠預計2025年稼動、湖口第5座鮮食廠預計2027年稼動，全家鮮食業績未來可望持續成長。

在店數方面，全家去年僅淨增加96家，薛東都說，因超商市場競爭激烈，地點和人力都頗具挑戰，不過今年目標仍希望挑戰淨增加150家，全年營運將比去年更好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，全家今天舉辦「打造全台最大穆斯林友善通路」記者會，宣布將以穆斯林友善餐食開發、穆斯林友善商品專區擴大與賣場外語標示，鎖定在台穆斯林人口逾30萬人。薛東都表示，未來有望針對學校、較多照護型移工的社區商圈，快速拓展穆斯林專區。

全家攜手台北市觀傳局和中國回教協會，在北市8家景點型店舖打造「穆斯林友善商品專架」，販售零食餅乾、飲料、泡麵和禮盒等，提供近50項商品，目前已擴大在全台155間全家店舖設置。（編輯：潘羿菁）1130221

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48