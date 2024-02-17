鮮活果汁董事會通過 擬投3320萬美元買回子公司股權

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（中央社記者何秀玲台北17日電）食品股后、台資果汁大廠鮮活果汁-KY今天表示，為強化對子公司控制力，擬增加蘇州鮮活飲品持股，目前間接持有87.1%股權，預計買回外部股東持有12.9%股權，總交易金額3320萬美元，交易完成後，將間接持有蘇州鮮活飲品100%股權。

鮮活果汁-KY今天召開重大訊息記者會說明審計委員會及董事會決議通過案。鮮活控股董事長黃國晃表示，目前間接持有蘇州鮮活飲品87.1%股權，為增加合併公司控制權益，規劃簡化股權結構，並強化對子公司控制力，預計買回外部股東持有的蘇州鮮活飲品12.9%股權，總交易金額為3320萬美元。

黃國晃指出，交易完成後，鮮活控股將間接持有蘇州鮮活飲品100%股權，除了有效降低經營管理成本之外，對公司營運及獲利有正面助益。

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蘇州鮮活飲品曾於2022年9月、2023年3月分別向中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所，報送首次公開發行股票並上市申請報告等申請文件並獲受理，但鑑於自身戰略發展考量，已在2023年12月底主動向中國證監單位主動撤回A股上市申請案。

黃國晃今天提到，對本次交易價格合理性及對股東權益影響，依公司取得或處分資產管理程序，委由致遠國際財務顧問股份有限公司陳冠宇及漢鼎國際資產評價股份有限公司謝汶津，出具股權價值評估報告。另委由銓興會計師事務所會計師朱建州就取得金額出具價格合理性意見書，其認為本次交易價格位於評估報告合理區間內，應無損及股東權益之虞。（編輯：潘羿菁）1130217