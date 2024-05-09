第24期特殊號碼鈔券拍賣開跑 11年為央行賺進7465萬

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）中央銀行今天宣布第24期特殊號碼鈔券將於5月23日開跑，提醒鈔券收藏家不要錯過；由於特殊號碼鈔券具趣味性及特殊性，吸引不少忠實粉絲投標，央行統計，從2012年10月拍賣至今，已爲央行賺進新台幣7465萬元。

央行委請台灣銀行於5月23日上午10時起至5月28日上午10時止，採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓及壹仟圓的特殊號碼流通鈔券，共126組、計3542張。

央行說明，新台幣鈔券是由前後各2個英文字母，以及中間6個數字組成。數字含有888888、123456、168168等特殊號碼鈔券，往往是央行拍賣的主角。

央行發行局局長鄧延達表示，近期的特殊鈔券買氣都不錯，有些投標人甚至會用吉祥數字投標；而號碼是111111、222222到999999這種6位數都是同數字的組合，「民眾對這個系列組向來很青睞，有點同花大順的感覺」。

根據央行統計，2012年10月第一期拍賣起至上一期止，1至23期總拍賣收入已經突破億元，達1億571萬8874元，淨收入則為7465萬7274元。

至於去年11月開跑的第23期特殊號碼鈔券公開拍賣，總得標金額為501萬元，淨收入為263萬元。

央行提醒要參與第24期特殊號碼鈔券拍賣的民眾，台灣銀行將自5月13日至5月28日，於台銀官網的「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務的作業規定，民眾可上網查閱。（編輯：翟思嘉）1130509