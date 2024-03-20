總統就職紀念幣預購開跑 金價狂飆金幣衝7.2萬寫新高

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行今天宣布發售「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」，這次紀念幣寫下兩紀錄，一是因金價狂飆，紀念金幣售價衝上每枚新台幣7萬2000元的歷史新高，二是首次採用全數預購登記，依需求鑄造，響應環保。

央行今天舉行記者會宣布，為了慶祝台灣第十六任總統、副總統就職，委請台灣銀行公開發售「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」，採單枚金幣、單枚銀幣兩款形式發售；金幣預購數量上限為1萬枚，每枚新台幣7萬2000元，銀幣上限為5萬枚，每枚新台幣1800元。

央行發行局局長鄧延達表示，央行發行紀念幣必須反映成本，包含原料價格、匯率因素，還有製造費用等成本，加上近期金價處在歷史高檔，導致這次紀念金幣售價7萬2000元，創歷史新高紀錄。

央行特別提醒民眾，此次發售不同於過去多採網路與實體雙軌並行，改採全數預購登記制，每人限申購1次，金幣最多可申購1枚，銀幣則為5枚。

鄧延達說明，全數預購登記可以依民眾實際需求鑄造，不會發生預估數額與實際產生落差，導致成本浪費的情況，未來會繼續朝此方向走。

央行補充，總統副總統就職紀念幣加鐫面額，具法償效力，金幣面額新台幣2000元，含金一英兩、成色9999；銀幣面額新台幣200元、含銀一英兩、成色999。

紀念金、銀幣正面主題圖案為總統賴清德與副總統蕭美琴肖像，上緣鐫「中華民國第十六任總統副總統就職紀念」，下緣鐫「一一三年五月二十日」及「2024」；背面主題圖案為「總統府府徽」，並鐫面額、成色、重量及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2024 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」字樣。

至於預購方式及時間，台灣銀行提供民眾「網路」及「臨櫃」兩種預購方式，即日起於台銀官網設置「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣網路申購系統」，預購期間自3月20日上午10時起至3月27日23時59分59秒止；欲臨櫃預購的民眾，可於營業時間內前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）辦理預購登記。

鄧延達表示，需要行員協助網路預購的民眾，可攜帶手機及身分證至鄰近台灣銀行分行辦理，預購截止後，將不再開放臨櫃購買。

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央行表示，預購總量如果超過上限，將於3月28日進行電腦抽籤，並於當日18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至4月9日15時30分止，逾期未繳款者，將視同放棄；完成繳款者，可於5月20日起1個月內至預購時選定的台灣銀行分行領取。

至於未來是否有機會以NFT形式發行紀念幣，鄧延達說明，確實NFT議題有掀起討論，但依照現行法規架構，央行恐怕沒辦法發行虛擬或數位貨幣，不過央行不會放棄進步的機會，未來都會研究。（編輯：張均懋）1130320