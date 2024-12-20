央行蛇年生肖套幣開跑 可上網預購每套1900元

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）券幣迷注意，中央銀行委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第九套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，網路預購今天上午開跑。央行發行局局長鄧延達說，明年政經局勢不確定性極高，若能有「靈蛇」的靈活度，相信可以妥為應變。

央行每年均會發售生肖套幣，按照往年經驗，龍的寓意吉祥，最受台灣人喜愛，今年是龍年，1月開放購買龍年套幣後，臨櫃開賣不到2小時全數完售，足見其超高人氣，其餘如虎、馬也都是頗受歡迎的生肖。

儘管蛇在12生肖當中，愛戴者較少，鄧延達表示，蛇是「小龍」，只是還沒長大，而且蛇很有靈性、很靈活，面對未來不確定性，需要靈活的身手與頭腦，蛇的象徵意義正好與時事切合，他對今年買氣還是樂觀看待。

「乙巳蛇年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。

銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽；銅合金幣正面以「百步蛇護卵」為主構圖，背面則為部分上彩的「荷花」。套幣包裝盒底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻。

鄧延達特別指出，今年包裝設計有改版，顏色調整為原木，有融入自然的感覺。

蛇年套幣銷售數量為8萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4萬套，每套售價新台幣1900元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。民眾自今年12月20日上午10時起至12月26日止可上網預購，或於114年1月9日起，前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

外界關注，國際金價漲至波段高點，是否影響套幣定價，鄧延達表示，央行不以營利為目的，發售套幣是讓大家過年時有「儀式感」，有個送禮的選項，因此價格只要能夠打平即可，不會以獲利為考量。

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央行提醒，若採網路預購，民眾可於台灣銀行「乙巳蛇年生肖紀念套幣網路申購系統（https://coinset.bot.com.tw）」網站辦理預購，每人限申購1次。

預購數量如果超過配額，將進行電腦抽籤，並於12月27日18時前，公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至114年1月2日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄。完成繳款者，可於114年1月9日起1個月內，赴預購時選定的台灣銀行分行領取。（編輯：林淑媛）1131220