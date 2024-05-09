議員控宰殺文化局 基市：整合文化、觀光並進發展

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市府規劃成立兒少處，另整併觀銷處及文化局，更名為文化觀光局，議員批評在市長謝國樑計畫下，「文化」不再是重點，是在宰殺文化局。市府表示，業務整合能讓文化與觀光並進發展。

基隆市政府目標7月1日掛牌成立兒童及少年事務處，今天針對組織調整向議會專案報告，民進黨基隆市議員張之豪在臉書表示，法律規定，地方政府設立的局處有總量管制，要成立新局處，就要裁撤一個舊的局處。

張之豪說，謝國樑為成立想要的兒少處，就要找一個既有的局處開刀，謝國樑選上觀光及城市行銷處，原本他的想法是，謝國樑既然要犧牲一個局處，當然犧牲內政部長林右昌在擔任基隆市長期間成立的觀銷處，直到今天開會他才發現，過去他誤會了。

張之豪表示，謝國樑計畫是把觀銷處併入文化局，未來文化局叫做文化觀光局，事實上是在「宰殺文化局」，在這個施政方向下，「文化局」本身並沒有存在的價值，除非能「被行銷、被包裝、商品化」，否則，文化局本身無法自己獨立站起來。

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張之豪說，這就是為什麼，謝國樑在文化中心擺放兒童遊樂設施之外，還要擺放投幣機器，還要擺紀念品店，因為「文化」不再是重點，消費、娛樂、商品才是，市府整個組織改造，真正要改的，不只是裁撤林右昌成立的觀銷處，謝國樑更要摧毀「文化局」本身，謝國樑此舉所摧毀的既是觀銷處，更是文化局。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，文化觀光局整合文化局、觀銷處業務，能讓基隆的文化與觀光並進發展，嘉義縣等其他縣市也有文化觀光局，並非基隆首創。（編輯：張銘坤）1130509