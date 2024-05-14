議員批電動機車政策 謝國樑：不會花到40億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市長謝國樑選前承諾要發放5萬輛青年電動機車，民進黨今天批評，若每輛8萬元，總額高達40億元，對市府財政造成負擔也排擠其他建設。謝國樑說，請議員放心不會用到40億元。

基隆市議會今天召開定期會，民進黨基隆市議員張顥瀚表示，目前市府提出的「公益青年就業電動機車補助計畫」已違背當初議會通過預算的原意，既不公益，也無法協助青年就業，倒不如將這40億元預算補貼給基隆市通勤族群，可讓通勤族免費搭車超過8年。

民進黨基隆市議員張之豪表示，40億元可以在基隆市1081處蓋鄰里公園，這麼多錢要全部用在電動機車，就只為兌現謝國樑選舉承諾，卻未見市府提出增加市庫收入方案，抵銷電動機車開銷，達到收支平衡。

民進黨基隆市議員鄭文婷說，市府3月29日推出放寬公益青年電動機車申請門檻新方案前，並未將修正方案或新方案提交議會審議，就逕行公布2.0方案，違反議會先前的附帶決議。

民進黨基隆市議員許睿慈表示，市府再度藐視議會監督，擅自公布2.0方案，不用公益、不用汰舊換新，與送審通過的計畫目完全背道而馳，市府就已開始交車，程序上沒有正當性。

此外，許睿慈說，市府還編列追加預算，要採購電動機車供鄰里長使用，已違反「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，請勿讓基隆成為全國最有爭議的城市。

謝國樑表示，去年10月青年電動機車方案實施後，由於門檻較高民眾望而卻步，市府尊重並因應議會指導，推出2.0方案降低門檻，就有比較多人提出申請，至於3.0補助方案雖不限廠牌，但缺點是沒有補助電池月資費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於議員指修正方案應送交議會審議，謝國樑說，實務上議會並不是每天開會，如此一來可能會延誤民眾申請電動機車的權益，但議員提出的精神都已陸續納入申請方案。

基隆市環保局長馬仲豪表示，市府針對公益青年電動機車提出5億元追加預算，另新購電動機車（3.0方案）提高車體補助至介於5萬元至6萬元，因此提出2億元追加預算，總共7億元，由於每年申請額度和發放數量有所不同，市府會依照當年申請數量和實際需求提出預算。（編輯：張銘坤）1130514