台南新市區稻熱病致農損 陳亭妃籲啟動保險理賠

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）民進黨立法委員陳亭妃接獲台南市新市區農民反映，水稻因稻熱病危害受損，今天安排農業部相關單位、台南市政府及區公所等人員前往現勘，要求啟動水稻收入保險理賠相關作業。

陳亭妃表示，目前水稻屬於強制投保，且保費由農業部全額補助，水稻強制保險實施後，農業天然災害救助辦法就修法剔除水稻現金救助項目，但近日新市區水稻受稻熱病影響範圍大，再過約10天即將收成，保險出險依據將由產量決定，必須在未收成前，儘速評估受影響減產狀況。

陳亭妃指出，基本保險理賠條件為每公頃減產超過基準產量2成以上，可獲得每公頃新台幣1萬8000元理賠，另外，加強保險理賠計算方式，是以每公頃基準產量與實際產量差額，計算理賠金額。

陳亭妃表示，今天會勘後發現，保險理賠是以5年來平均產量為依據，如果這5年內遇到2年「壞年冬」，就會拉低平均數，對農民申請保險理賠非常不利。

她說，水稻強制保險實行到大約2年時間，剛好可以透過此次新市區稻熱病，好好檢討制度面問題，絕對不能讓農民看得到、吃不到，何況這還是農業部全額補助經費，務必確實保障農民權益。（編輯：黃世雅）1130509