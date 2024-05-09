夏季線上旅展 飯店推買住宿券抽商務艙機票

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）夏季線上旅展開跑，旅宿業者推出多項優惠，有飯店首次與航空公司合作，推出持合作航空公司登機證可免費升等房型，買住宿券可抽商務艙機票。

台北福華大飯店日前宣布，攜手中華航空共推「豪華大禮包」，凡7月底前持華航登機證入住台北福華，皆可享免費升等至尊爵套房機會（價值新台幣1萬7000元）；5月底前線上旅展期間，購買台北福華住宿券，可抽華航美國西雅圖商務艙機票1張。

台北福華大飯店表示，這是40年來首度跨界與中華航空合作，不限國籍旅客，凡持華航登機證住宿台北福華，即有機會免費升等至尊爵套房，免費享用茶點、使用會議室與洗燙衣等服務；另外，購買台北福華住宿券，還可參加華航將於7月14日全新開航的西雅圖來回豪華商務艙機票抽獎。

長榮礁溪鳳凰酒店5月21日起至6月20日也有1波線上旅展，推出平日單人餐券最低新台幣768元，買10送1；台中鳳凰酒店推出平日一泊一食住宿券下殺3.7折，平日單人早午餐券每張550元，買10送1。

國泰航空日前宣布，6月3日前的夏季線上旅展，全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折起，台北、高雄出發都適用。（編輯：管中維）1130509