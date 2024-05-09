涉向中國男友拿舊版偽美鈔換新台幣 警逮2女送辦

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（中央社記者劉建邦台北9日電）陳姓女子涉透過中國籍男友取得舊版偽美鈔，再叫女友人拿零散假美鈔至台灣的銀行更換，事後換取161張但有50張被銀行發現有異報警。刑事局循線逮捕陳女2人並破獲天道盟堂口。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊副大隊長柯宏宜表示，接獲國內銀行通報有人持假美鈔，布線查緝發現以54歲陳姓女子涉重嫌，並得知陳女與天道盟太陽會范姓分會長等人熟絡，初步研判可能有幫派介入，組專案小組偵辦。

警方查出，有前科陳姓女子去年1月間夥同70多歲李姓女友人持假美鈔到國內銀行兌換，陳女等2人先以小額換鈔方式避嫌，每次3至5張的100元舊版假美鈔兌換，因仿真度高，連驗鈔機未辨識成功，導致行員受騙。

警方說，陳姓女子等2人在3個月內向國內2家銀行兌換7次，總數共161張，但其中50張被發現有異，是因銀行把假美鈔售至美國後，被當地銀行鑑定是偽造，國內銀行報警處理。

警方布線查緝期間，發現陳女與天道盟太陽會成員熟絡，研判可能有幫派介入偽鈔案，經循線查緝後，初步認定雙方無利益關係，但查獲毒品槍械等物，並循線逮捕太陽會范姓分會長等人送辦。

警方指出，陳姓女子是透過中國男友取得假美鈔，且都會前往中國索取後，再返回台灣向銀行兌換，至於背後是否有相關集團操控，將持續向上溯源。

刑事局警詢後依違反行使偽造貨幣罪嫌把陳姓女子等2人移送檢方偵辦，至於范姓分會長等7人則依毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

刑事局表示，民眾切勿企圖持偽鈔蒙騙銀行換鈔，將持續與銀行保持密切合作，掌握最新偽鈔特徵，且會加強宣導阻止偽鈔流入市面。（編輯：張銘坤）1130509