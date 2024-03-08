假券商兜售未上市股票涉詐騙 警逮17人送辦

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（中央社記者劉建邦台北8日電）以安姓男子為首公司涉偽裝合法券商，找業務員用電話隨機向民眾鼓吹稱有具潛力且未上市發行公司的股票，再以話術誘騙民眾詐取投資金額。刑事局循線逮捕安男等17人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊副大隊長柯宏宜表示，獲報有詐騙集團偽裝成合法證券商，把未上市股票發行公司包裝成潛力股，刻意以公司前景看好，上市櫃後股價必翻倍且可獲取高額報酬等話術，誘騙民眾投資，組專案小組偵辦。

警方查出以41歲安姓男子等人涉重嫌，以安男為首的投顧公司辦公室設在台北市區某商業大樓內，且公司名稱不斷更名，規避民眾查訪，主要話術是稱看好生技醫療產業未來前景等為由，鼓吹被害人投資未上市發行的股票。

警方說，以安姓男子為首的公司並未向主管機關申請執照，業務員也未取得相關股票證照，相關收入是透過話術向被害人詐騙，從2020年起開始犯案至今，有9名被害人已報案，投入購買未上市股票金額約新台幣5800多萬元。

警方研判，被安姓男子為首集團詐騙被害人數量應更多，初估統計得手金額約2億餘元，經調查，安男等人犯罪手法會透過噓寒問暖方式向被害人推銷未上市發行股票，並要求民眾須以面交、匯款方式繳錢，其中一名約40歲女商人遭騙約3500萬元。

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刑事局掌握相關證據後，日前循線在台北市、雙北市等處逮捕安姓男子等17人到案，搜出客戶名單、假冒稅額繳款資料等物。警詢後依違反詐欺、證券交易法等罪嫌把安男等人移送台北地檢署偵辦。

刑事局表示，近期許多非法證券商以販售未上市公司股票詐騙民眾，提醒民眾應選擇合法證券公司，若接獲不明來電推銷投資未上市公司股票，應為詐騙，可掛斷或撥165反詐騙專線求證。（編輯：張銘坤）1130308