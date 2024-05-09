惠譽：純網銀損益兩平為頭關 建立利基才是挑戰

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（中央社記者蘇思云台北9日電）惠譽信評今天表示，預期台灣1家純網銀明年有機會達到損益兩平，不過，損益兩平只是初步重要關卡，純網銀能否持續建立差異化的利基，在台灣競爭激烈的金融環境中賺取合理利潤，才是更大挑戰。

國際信評惠譽台灣分公司今天下午舉行台灣銀行業挑戰與信用展望記者會。台灣3家純網銀分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）與將來銀行，業者營運時間介於2年到3年多間。

觀察台灣3家純網銀業務發展，惠譽台灣分公司副總經理陳怡如表示，根據2023年底數位存款帳戶統計，LINE Bank握有172.5萬戶，市占率9%，將來銀行34.6萬戶、市占2%，樂天銀20.4萬戶、市占1%。觀察存款市占率，LINE Bank、將來銀行、樂天銀的市占分別為0.12%、0.05%、0.04%，比例都還很低。

陳怡如表示，純網銀的收益主要來自淨利息收入，雖然去年有所成長，但整體收入還是低於營業費用，3家純網銀去年仍呈稅前虧損，但虧損已經比2022年縮小。

陳怡如指出，純網銀陸續開辦產險、房貸、信託等業務，並積極試辦3人以上法人戶線上開戶，主管機關也持正面態度積極修改規範，若純網銀可以利用股東生態系持續獲客，隨著法規鬆綁、內部系統逐漸完備、產品多樣性等，虧損有望持續縮小，預期1家純網銀明年有機會損益兩平。

市場多預期，LINE Bank達到一定規模的戶數，明年有望率先損益兩平。

陳怡如分析，達到損益兩平只是初步關卡，股東也不會只滿足損益兩平，純網銀能否持續建立差異化的利基，在台灣競爭激烈的金融環境中有合理獲利，才是更大挑戰。觀察其他國家，像是日本的純網銀發展其實獲利很不錯，關鍵仍是能否找到利基。

純網銀目前雖然存款市占率仍低，不過，陳怡如觀察，純網銀具備無實體分行的成本優勢，若透過生態圈、電商、通訊軟體等模式持續提升客戶貢獻度，長期來看，純網銀可能威脅一些數位轉型比較落後的商業銀行。

惠譽預期，美國聯準會（Fed）今年下半年預計降息3碼（0.75個百分點），台灣整體通膨溫和，預估台灣央行今年升息過1次後，後續利率政策不變，明年可能有降息1碼空間。

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至於台灣銀行業今年營運展望，惠譽台灣分公司副總經理黃嬿如表示，台灣整體不動產放款風險仍屬可控，銀行業去年放款成長5%，今年有望提高到高個位數成長率，海外放款去年雖衰退2%，隨著總體經濟持穩，今年年增率有望逾10%。

黃嬿如指出，銀行業今年資產品質將維持穩定，不過，考量海外放款表現以及紓困放款慢慢到期，銀行業今年減損放款比率可能小幅上升。（編輯：張均懋）1130509