台灣與歐銀合作 助安卡拉推動綠色城市行動方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）土耳其安卡拉加入歐銀的綠色城市行動方案，在歐銀及贊助國支持下已結案。駐土耳其代表黃志揚7日應邀赴土耳其首都安卡拉市政府，出席台灣資助此案結案儀式，表達期待在綠色永續持續合作的想法。

「台灣歐銀技術合作基金」分別資助歐洲復興開發銀行（EBRD，歐銀）100萬歐元（約合新台幣3440萬元）及35萬歐元（約合新台幣1204萬元）協助土耳其伊斯坦堡市與安卡拉市「綠色城市行動方案」。安卡拉市在2021年底舉行啟動儀式後，歷經2年順利結案。

黃志揚與安卡拉市長亞瓦什（Mansur Yavaş）、歐洲復興開發銀行歐亞地區基礎建設處長米羅什尼克（Ekaterina Miroshnik）等出席結案儀式。

黃志揚致詞表示，歐銀在綠色城市倡議議題扮演重要角色，已嘉惠50多個城市。台灣一直堅定支持建設永續未來，透過財團法人國際合作發展基金會(TaiwanICDF，國合會)提供優惠貸款，或台灣歐銀技術合作基金資助歐銀包括醫療、循環經濟、貿易及綠色轉型等領域的相關計畫。

黃志揚表示，相信安卡拉將是2026年聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）辦理「聯合國氣候變化綱要公約第31屆締約方大會」（COP31）的理想候選城市。安卡拉市政府正在持續推動的綠色行動計畫也在為土國淨零排放目標奠定堅實基礎，台灣期待持續在這個領域發揮重要角色，以協助安卡拉綠色永續發展。

米羅什尼克致詞表示，感謝台灣支持，很高興可透過台灣歐銀技術合作基金，為安卡拉市規劃一個全面性綠色首都計畫，以達到城市綠化、韌性及永續等目標，並藉由綠色城市行動方案為安卡拉市創造更多綠色就業機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

亞瓦什指出，安卡拉市政府2021年加入歐銀的綠色城市行動方案，在相關團隊、歐銀及贊助國支持下，很高興看到綠色城市行動方案已成功結案。土壤、水資源及廢棄物管理改善及減少公共運輸碳排放等綠色相關議題是安卡拉優先關切的重點，安卡拉將續致力為子孫建立一更宜居、自然友好及生態多元城市。

為協助營運國市政府推動永續基礎建設，歐銀成立綠色城市計畫，為參與計畫的市府建立專屬綠色城市行動方案並盤點環境、節能效益、社會涵容等面向，提出改善計畫及投資項目，以利市府推動未來各項永續發展的都市建設計畫。（編輯：馮昭）1130309