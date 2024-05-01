霧鎖金門旅客受影響 民航局協調加班機疏運

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（中央社記者余曉涵台北1日電）金門昨天受到濃霧影響，導致部分航班取消，有1000多名旅客受到影響，目前仍有50名旅客等待候補航班。交通部民航局今天表示，會持續協調加開班機進行疏運。

金門受到濃霧影響，昨天部分航班取消，導致有1000多名旅客受到影響。交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，昨天因金門地區濃霧影響而取消的航班有16班，受影響旅客1315人次，為協助疏運旅客，民航局昨天與今天均有協調航空公司加開班機，利用天候狀況許可時疏運旅客。

民航局表示，行程受到影響的旅客，部分旅客可順利買到機票，其他旅客只能安排候補，因金門前往台灣由2家航空公司飛航5條航線，許多旅客為盡速回到台灣，會重複登記，因此，候補系統顯示的旅客數，會比實際旅客數多很多。

民航局以今天為例，候補系統登記人數持續累積，至今晚6時，已達1716人，但目前現場等候旅客，尚不到50人，下午等候人數最多時，也僅約200人。

民航局說，對於此一情況，民航局將全盤修正系統，讓候補人數與實際等候人數趨於一致，避免引起誤解。

民航局表示，會繼續協調業者疏運仍在等候的旅客，春夏之交是離島霧季，航班容易受到濃霧影響，希望旅客前往離島，應妥為規劃行程，民航局與所屬航空站對於陳情旅客的應對，民航局也會加強訓練，盡力為旅客解決需求。（編輯：陳政偉）1130501