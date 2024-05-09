賴清德談日本有事也是台灣有事 北京稱媚日

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（中央社記者張淑伶上海9日電）副總統賴清德昨天表示，宣誓就職總統後，期待台日共同合作，「台灣有事，就是日本有事；日本有事，也是台灣有事」。中國外交部發言人林劍今天宣稱這是「媚日賣台，挾洋謀獨」。

據中新網報導，中國外交部9日下午舉行例行記者會，針對賴副總統的說法，林劍在回覆記者提問時稱，日本一些人心懷叵測，鼓吹「台灣有事就是日本有事」，明顯打錯了算盤。

他還說：「民進黨當局翻炒此類論調，再次暴露其底層的邏輯是『媚日賣台，挾洋謀獨』，再次提醒世人，台獨和外部勢力干涉是台海和平穩定的最大破壞因素。」

林劍最後稱，堅持「一個中國」原則，是國際社會普遍共識，「以任何藉口和形式搞台獨分裂都沒有出路」。

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賴副總統8日出席台南市烏山頭水庫「八田與一技師逝世82週年追思紀念會」時說，台日感情由烏山頭水庫開始串聯，也發揮在兩國安全上。最近，日本首相岸田文雄主持七大工業國會議作出結論，認為台灣安全是全世界問題，以及台海和平穩定是全球安全繁榮必要元素，不贊成任何一國以武力改變台海現狀；前首相安倍晉三也提到，台灣有事，就是日本有事。

賴副總統並表示，5月20日他將與副總統蕭美琴宣誓就職，希望未來和日本加強各面向合作。他期待台日產業進一步合作，創造兩國經濟繁榮，台日共同合作，回復印太區域和平穩定，「台灣有事，就是日本有事；日本有事，也是台灣有事」。（編輯：楊昇儒）1130509