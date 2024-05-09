運價成長 萬海首季每股賺1.65元掃虧損陰霾

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（中央社記者賴言曦台北9日電）萬海航運公告第1季歸屬母公司業主淨利新台幣46.23億元，每股稅後淨利（EPS）1.65元，較去年同期、第4季每股分別虧損0.75元、1.39元轉盈。萬海表示，主要受惠運價成長、美元兌新台幣匯率升值，激勵營運績效轉虧為盈。

萬海今天召開董事會並通過今年第1季財報，首季合併營收新台幣276.18億元，年增8.06%，歸屬母公司業主淨利46.23億元，EPS為1.65元。

萬海指出，以上海出口集裝箱運價指數（SCFI）來看，2023年第4季均值為1089點，但2024年第1季均值為2010點，回升921點，顯示運價正逐步提升，2024年4月26日運價指數為1941，說明運價維持一定水準，且將反映在每月營收表現上。

另外，根據Alphaliner對航運市場的預測，2024年的供給推估將成長9.7%，需求也會成長3%；2025年供給成長5.3%，需求成長為2.5%，整體市場船舶運力有所成長。

總體經濟方面，經濟合作發展組織（OECD）5月2日上修全球經濟展望，由於美國經濟強勁，通膨持續放緩，全球經濟成長力道比之前預期更強，今、明年全球經濟成長率為3.1%及3.2%，皆高於2月預測的2.9%與3%，預期對於運力需求將隨之增加。

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此外，因應國際環保及碳排的法規日趨嚴格，萬海表示，2024年至2025年預計有15艘新船投運，同時持續淘汰老舊船舶、退租租船，2023年度共處分22艘船舶，處分運力合計3.5萬TEUs（20呎櫃）。

展望後市，萬海指出，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，公司將謹慎檢視航線布局回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新提升競爭力。（編輯：黃國倫、張均懋）1130509