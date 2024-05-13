萬海自結4月每股稅後賺0.84元

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（中央社記者賴言曦台北13日電）萬海被列為注意股，今天應證交所要求公布4月自結財報，單月稅後淨利新台幣23.53億元，每股盈餘（EPS）0.84元；萬海說明，4月受惠國際運價及中國五一長假前出貨潮帶動，營運穩健。

萬海今天應證交所要求，公布4月營收為101.08億元，單月自結稅前淨利30.64億元；2024年第1季合併營收276.18億元，稅前淨利61.41億元，稅後歸屬母公司淨利46.23億元，EPS為1.65元。

萬海表示，以上海集裝箱出口運價指數（SCFI）來看，2024年第1季均值2010點，而5月10日公布的2306點呈現上漲，顯示運價維持相當水準，有助提升公司經營績效。

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展望2024下半年，萬海指出，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，將謹慎檢視航線布局，以回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新來提升競爭力。

萬海今天終場再收漲停70.1元，上漲6.3元，陽明今天也收漲停66.6元，上漲6元，長榮終場收漲6.2%，以205.5元作收，上漲12元。（編輯：張均懋、黃國倫）1130513