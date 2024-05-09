酒癮治療人數增加 成功戒治並非立刻滴酒不沾

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（中央社記者曾以寧台北9日電）今年迄今已有460多人接受戒酒治療，人數持續增加，相關醫師今天分享經驗指出，立刻滴酒不沾、親友苦勸通常效果有限，從需求面下手、明確給予建議做法的戒酒模式，較能幫助酒癮者重返幸福人生。

每年5月9日是「無酒日」，台灣戒酒暨酒癮防治中心主任、馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱今天進行「國民講座－成功無酒的秘訣」專題演講，說明戒酒成功之道。

隨著家暴加害人處遇計畫、酒駕防制教育都導入酒癮治療，全台現有138家酒癮戒治機構，18家戒酒深耕醫療院所。方俊凱觀察到，近年國內接受戒酒治療的人數持續增加，原本目標1年1000人接受治療，但今年至今才4個多月，就有460多人接受治療。

戒酒深耕醫療院所，是指醫療機構承接衛生福利部「問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫」，除了治療外，也提供個案管理及社會資源轉介等服務，協助酒癮個案復歸社會。

方俊凱指出，過去接受戒酒治療者，幾乎清一色男性，但目前全國進入戒酒方案的性別比例為男性75%、女性25%；其中願意參加戒酒團體的女性，又以白領階級居多，且受教育程度與戒酒成功率有正相關。

過去大家認為，戒酒需要患者自己開始動機，靠著意志力維持才能成功；也有不少人看到親友飲酒過量，會制止、碎念，想動之以情說之以理，苦勸不再喝酒。但方俊凱說，其實這樣效果相當有限。

方俊凱說明，很多酗酒的人也都是苦命人，心情不好到後來把酒當朋友看待，甚至可能已經對生活失去希望感，或認為自己無望，反而故作瀟灑，偽裝「這樣也很好」，但其實人都有心，只是「就是做不到」。

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方俊凱以國內研究指出，比起呼口號、提升戒酒動機等，「明確知道怎麼做」，反而最能促成改變。BRENDA戒酒模式從患者需求下手，從生理、心理和社會功能等方面，評估患者「怎麼了」，並要跟慎重、明確告知患者評估結果，協助病人確認需求後，直接給予建議，並在必要時調整建議，以達到最好效果。

「戒酒的目標不是滴酒不沾，而是讓人生重返幸福」，方俊凱說，對酒癮患者來說，「友、情、義」非常重要，要有酒友以外的朋友支持，並透過正念減壓、調節呼吸等方式讓情緒能平靜穩定，並藉工作或做志工等方式，找到生活意義感，才能擺脫酒精制約。（編輯：陳清芳）1130509