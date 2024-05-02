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退輔會辦志工幹部研習 建立優質服務團隊

2024/5/2 19:34（5/2 19:46 更新）
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退輔會副主委李文忠與榮欣志願服務領導幹部在清境國民賓館前方合影。（退輔會提供）中央社記者吳書緯傳真 113年5月2日
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（中央社記者吳書緯台北2日電）為提升志願服務人員專業知能，退輔會近日舉行「榮欣志願服務領導幹部研習及觀摩」活動。退輔會副主委李文忠表示，榮欣志工協助榮服處照顧單身獨居、雙老等榮民眷關懷訪視、居家打掃、陪伴就醫等服務，提供最優質的照顧服務。

退輔會今天傍晚發布新聞稿指出，4月30日在清境農場舉辦3天2夜「榮欣志願服務領導幹部研習及觀摩」活動，邀集各榮服處、榮總含分院等95位業管主管、承辦人及志工幹部參訓，期許將所學新知運用於服務照顧工作及輔導榮民榮眷工作。

退輔會表示，此次活動邀請員榮醫院院長張克士、南開科技大學教授黃啟瑞等人擔任講座，講述領導的藝術、社會資源的結合與運用、建立志工督導體系、性別平等教育，及分享志工團體管理運作及領導團隊實務經驗，讓參訓的學員們從理論與實務課程中，體驗團隊合作與分工的重要。

退輔會副主委李文忠於結訓典禮致詞肯定114個榮欣志工隊、3142位志工，秉持「服務不打烊」的精神，協助榮服處照顧單身獨居、雙老等榮民眷關懷訪視、居家打掃、陪伴就醫等感動服務，提供最優質的照顧服務。

李文忠指出，在台灣不論是在偏遠地荒的山區、人煙稀少的鄉村，甚至是離島地區，都有榮欣志工走過的足跡、服務的榮民榮眷，這些數不盡無私奉獻的故事，必會永遠傳揚下去。

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退輔會表示，環境教育課程安排學員至台大梅峰農場，藉由參觀高冷地園藝教學研究與友善環境農業示範經營基地，讓志工夥伴們體驗農場有機、安全、健康的耕作環境，透過環教人員的帶領，觀察環境、生物的多樣性與相互依存的關係，認識台灣中海拔生態之美。

根據退輔會官網資訊，榮欣志工召募對象為榮民、榮眷年滿15歲以上為主，未具上述身分者為輔。服務項目為照顧獨居年長榮民及榮民遺眷，包含居家照顧、送餐服務、環境清掃、家事協助、陪伴就醫、友善訪視、電話問安等，以及協助退輔會加強榮民、榮眷服務工作，並主動參與天然災害救難活動。（編輯：林興盟）1130502

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