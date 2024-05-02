布林肯挺台參加WHA 中國促美停止炒作

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（中央社台北2日電）美國國務卿布林肯今天發表聲明，強烈鼓勵世界衛生組織讓台灣以觀察員身分重返即將舉行的世界衛生大會（WHA）。中國外交部晚間對此表示強烈不滿、堅決反對，敦促美方停止藉世衛大會炒作涉台問題。

第77屆世衛大會將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函。布林肯（Antony Blinken）今天發表聲明挺台參與WHA，這是他2021年1月上任以來，第4度公開挺台重返世衛大會。

對此，中國外交部官網2日晚間以不具名的發言人答記者問新聞稿回應。

中國外交部發言人稱，美方有關聲明嚴重違背「一個中國原則」和中美三個聯合公報，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

發言人聲稱，世界上「只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。在「台灣地區」參與國際組織，包括世衛組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照「一個中國原則」來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。

中國外交部發言人還宣稱，「民進黨當局」頑固堅持「台獨分裂」立場，導致「台灣地區」參加世衛大會的政治基礎不復存在。美方有關聲明混淆視聽，實質是縱容支持「台獨分裂」活動。

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發言人聲稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」。中方再次敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，遵守國際法和國際關係基本準則，將美國領導人作出的「不支持台獨、不支持兩個中國、一中一台」等承諾落實到行動上，「停止藉世衛大會炒作涉台問題」，「不向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

中國外交部發言人最後宣稱，「一個中國原則得到國際社會普遍支持，是人心所向，大勢所趨，不容否認，也不可阻擋」。任何打「台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀必將遭到國際社會的堅決反對，註定以失敗告終。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130502