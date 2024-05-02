遭指校區擬蓋商辦不妥 陽明交大：達共識前不續推

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）林姓家族、義民廟董事長林光華今天說，國立陽明交通大學研擬於林家古蹟群旁的六家校區建商辦大樓是不妥，應要以客家學院為主做規劃，校方說，達最大共識前，不會續推行政作業。

陽明交通大學客家學院師生4月28日發布新聞稿，指校方與群聯電子擬以產學合作之名，在客家學院所在的竹北六家校區興建辦公大樓，涉及古老聚落與文化資產保護價值，師生反對校方以產學合作之名興建商辦大樓。

林光華今天召開記者會表示，陽明交大原因產學合作擬於林家古蹟群旁的六家校區停車場建大樓，但興建位址旁為古蹟聚落群有其歷史文化意義，對於此案包含陽明交大師生、或地方都認為不妥，校方不應貿然逕行開發。

陽明交大榮譽教授林健正出席說，陽明交大客家學院基地最初的規劃，是要做客家學院與會館，有撥用目的和事業計畫，對於校方後續規劃也應提出相關內容，且要保留客家元素與精神，才能化解客家學院師生疑慮，不讓商業利益犧牲文化價值。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹向中央社記者表示，陽明交大若因產學合作要在大夫第、問禮堂、林家祠等古蹟聚落群開發商辦大樓，此不合宜，應重新考慮計劃，停止漠視文化資產。

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陽明交大校方今天發布聲明指出，充分理解尊重各界對客家文化學院的規劃意見，將持續與相關單位及人員溝通。目前規劃案仍在構想階段，尚未形成執行方案，「在達成最大共識前，不會繼續推進行政作業」。

聲明指出，陽明交大歡迎各界透過意見溝通交流方式，持續給予有助六家校區發展的建議。校方將以最大誠意與關心六家校區與客家文化資產各界賢達，共同致力於校區永續發展。（編輯：林恕暉）1130502