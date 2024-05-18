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中山大學將進駐國際商工舊址 作醫學院籌設使用

2024/5/18 16:07（5/18 16:31 更新）
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高雄市長陳其邁（右）18日與中山大學校長鄭英耀（左）簽訂合作備忘錄，宣布國際商工舊址部分校地將作為醫學院籌設使用，以培育南方醫療人才。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年5月18日
高雄市長陳其邁（右）18日與中山大學校長鄭英耀（左）簽訂合作備忘錄，宣布國際商工舊址部分校地將作為醫學院籌設使用，以培育南方醫療人才。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年5月18日
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市長陳其邁今天與國立中山大學校長鄭英耀簽訂合作備忘錄，宣布國際商工舊址部分校地，將作為醫學院籌設使用，推動南方醫療人才培育。

位於高雄市精華地段的國際商工，於2022年8月退場停招。而隨著台灣步入高齡社會，醫療需求增加，中山大學2022年獲教育部同意新設醫學院，是大高雄地區第一所國立醫學院。

不過中山大學受限於校區空間，除仁武校區外，更積極洽詢尋找使用空間，後選定停招後捐贈予財政局管理的國際商工舊址，運用其中1.46公頃校地作為醫學院預定地。

陳其邁與鄭英耀今天簽訂合作備忘錄，宣布國際商工舊址部分校地，將作為醫學院籌設使用，推動南方醫療人才培育。陳其邁表示，市府將全力協助設校事宜、深化合作，促進醫療與智慧科技相關領域推動，成為南部精準醫療學術重鎮。

陳其邁表示，國際商工原址位在苓雅區，交通方便、地段精華，鄰近民生及凱旋多所大型醫院、長照中心等，附近還有大專院校、中小學，文風鼎盛，很適合中山大學推動頂尖學術研究，並可望快速帶動地方發展。

陳其邁也向將就任教育部長的鄭英耀請命，期許鄭英耀多照顧中山大學，力爭南部的教育資源，市府也會與中山大學密切合作。陳其邁說，中山大學未來朝向醫學院及附設醫院的規劃，對提升高屏地區學術研究或醫療服務至關重要。

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鄭英耀表示，中山大學很榮幸在2022年獲准通過成立醫學院，希望透過學校在醫療人才的培養，縮短南北的醫療資源及醫療服務品質落差，支持提升地方的健康照護與服務品質。他也強調自己是南部孩子，會全力支持地方發展。

高市府指出，提供國際商工舊校址一半土地作為中山大學醫學院使用，未來將朝建置AI醫療、智慧健康作為發展醫學研究及培育醫事人才的基地，壯大南部醫療量能；另一半土地因臨近輕軌五權國小站，將做捷運聯合開發使用。（編輯：謝雅竹）1130518

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