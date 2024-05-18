涉224億加密貨幣詐騙洗錢 美起訴2中國人士

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國司法部今天表示，美國當局起訴兩名中國籍人士涉犯加密貨幣詐騙，從詐騙受害者中騙走至少7300萬美元（約新台幣224億）進行洗錢。

路透社報導，根據加州中區聯邦地方法院當天稍晚公布的起訴書，美國官員16日在洛杉磯逮捕其中一名犯嫌張一成（Yicheng Zhang，音譯）；另一名有中國與聖克里斯多福及尼維斯雙重國籍的李大仁（Daren Li，音譯）是4月在亞特蘭大的機場被捕。

美方指控兩人涉及稱為殺豬盤的加密貨幣投資詐騙，這種詐騙已儼然價值數十億美元的全球產業。據稱兩人指示共謀者以空殼公司開設美國的銀行帳戶。

受害者在網路上被哄騙將金錢存入犯嫌開立的帳戶，這些資金之後經美國金融機構洗到巴哈馬的銀行帳戶。

美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在聲明中說：「雖然加密貨幣市場的詐騙行為會以許多形式出現並隱藏在許多遙遠的地方，但犯罪者法網難逃。」

張一成與李大仁都被控犯下密謀洗錢罪與6項國際洗錢罪行。美國司法部表示，如果遭到定罪，被告每項罪名最高可判刑20年。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130518