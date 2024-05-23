眾院通過加密幣法案 美證管會警告恐有監管缺口

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天通過將為數位貨幣建立新法律框架的法案，此舉受到加密貨幣支持者歡迎，消費者團體卻認為法案無法保護投資者，表態反對。

法新社報導，共和黨支持的「21世紀金融創新與技術法案」（Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, FIT21），將讓證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）和商品期貨交易委員會（CFTC）分擔加密貨幣的監管責任。

商品期貨交易委員會的監管權力將因此增加，證券管理委員會對數位資產的監管卻會削弱，因此證券管理委員會表態反對；這項法案在民主黨控制的聯邦參議院也是前途多舛。

數位貨幣的捍衛者認為，監管機構還活在過去，施行不適合監督加密貨幣爆炸性成長的規範。

支持法案的眾院共和黨人則說，FIT21將加強監管快速成長的數位資產領域，並強化加密貨幣交易所、經紀人和交易商的透明度和問責制。

共和黨籍的眾院金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）在聲明中表示：「證券管理委員會和商品期貨交易委員會正為爭奪這一資產類別的控制權展開爭奪戰。」

證券管理委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）警告，這項法律將「造成新的監管缺口，破壞數十年來有關投資合約監督的先例，使投資者和資本市場面臨極大風險」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130523