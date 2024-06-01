日本加密貨幣交易所遭駭 損失比特幣價值近百億元

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin表示，其數位錢包遭「未經授權的外洩」，損失比特幣價值約3億美元（折合新台幣約97億元）。

法新社報導，DMM Bitcoin於5月31日發現「未經授權的外洩」，該公司發表聲明指出：「具體損失還有待查明。」

DMM Bitcoin表示：「我們已採取防止未經授權外洩的措施，也針對若干金融服務施加管制，以確保更周延的安全。」

DMM Bitcoin並未詳述相關細節，不過區塊鏈分析公司Chainalysis表示，這是最大規模的加密貨幣遇駭事件。

Chainalysis在前稱推特（Twitter）的社群平台X發文指出：「日本交易所DMM Bitcoin價值3億500萬美元的比特幣今天遭駭，這是2022年12月以來規模最大，也是歷來規模第7大的加密貨幣遇駭事件。」

DMM Bitcoin指出，藉由集團內部支援，所有客戶存放於交易所內的比特幣都將獲得充分保障。

法新社引述「日經」（Nikkei）報導，金融廳已下令DMM Bitcoin調查事件原因，並確保顧客權益不受損，日本警方也已展開調查。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1130601