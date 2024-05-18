溜馬西雅坎領軍遍地開花 踩平尼克逼出第7戰

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（中央社印第安納波利斯17日綜合外電報導）NBA東區季後賽第2輪，溜馬隊今天在沒有退路的情況下將士用命，最後以116比103擊敗來犯的尼克隊，將系列賽逼至3比3平手，兩隊最後一戰將回到尼克主場的紐約舉行。

美國職籃NBA印第安納溜馬隊今天在主場迎戰紐約尼克隊，尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）因腿筋傷勢依舊缺席，最終溜馬在西雅坎（Pascal Siakam）25分的表現下，順利將系列賽逼進第7戰。尼克自2000年以來就沒進過東區決賽。

溜馬今天第1節從先發到替補得分平均，尼克則是以麥布萊德（Miles McBride）三分球投3中3，以及迪文森索（Donte DiVincenzo）的表現為主，尼克本節是以30比29領先。

第2節開始雙方原本勢均力敵，最後6分鐘起戰局突變，溜馬以一波15-5的攻勢將比數拉開，特別是嚴守尼克大將布朗森（Jalen Brunson）奏效，讓布朗森連11投未進，雙方分差立刻顯現。

溜馬前2節以西雅坎的15分為全隊最高，但先發與替補均有不少斬獲，上半場反而是以61比51領先。第3節起，布朗森恢復進球模式，甚至在本節最後也有3分表現，不過西雅坎多次在進攻秒數將盡時拿下分數，同時哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也展現火力，溜馬最後是握著13分優勢進入最後一節。

尼克隨後的攻勢幾乎都圍繞在布朗森，比賽在距終場6分鐘時，雙方分差已擴大至20分左右，最終尼克選擇調下主力，雙方戰線也延長至第7場。

溜馬今天各項攻守數據均優於尼克，除了西雅坎穩定輸出外，特納（Myles Turner）17分，尼姆巴德（Andrew Nembhard）、哈利伯頓與麥康奈（T.J. McConnell）各有15分，全隊共有6名球員得分達兩位數。

尼克布朗森在本場比賽前，此一系列賽平均拿下32分今天他仍是有31分的表現，但隊友戰力顯然不如溜馬。雙方第7戰將於19日下午（台灣時間20日清晨）移師紐約舉行，獲勝隊伍將在東區冠軍戰對上休息較為充足的波士頓塞爾蒂克隊。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130518