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尼姆巴德關鍵三分球氣走尼克 溜馬扳回一城

2024/5/11 10:44
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（中央社印第安納波利斯10日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬今天靠尼姆巴德（Andrew Nembhard）關鍵三分球，終場111比106擊敗紐約尼克，季後賽次輪扳回一城，暫以1勝2敗落後。

紐約尼克明星後衛布朗森（Jalen Brunson）儘管上一戰受傷右腳酸痛，今天仍先發上陣。溜馬首節在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）獨得10分帶領下，以29比20領先。

迪文森索（Donte DiVincenzo）第2節一上場就快速挹注7分，助尼克縮小落後差距；伯克斯（Alec Burks）板凳出發，第2節一口氣為尼克拿下13分。但溜馬哈利伯頓活躍，兩隊激烈纏鬥後溜馬上半場以63比58領先。

尼克第3節在迪文森索手感火燙和哈特（Josh Hart）狂搶籃板下，反以90比85領先溜馬。兩隊進入末節一陣廝殺，終場前5分多鐘，溜馬在西雅坎（Pascal Siakam）取得罰球機會後超前。布朗森跳投反超，但西雅坎又獲兩罰命中，助溜馬領先1分。

兩隊你來我往後以106平手時，尼姆巴德（Andrew Nembhard）在最後18秒命中關鍵三分球，加上奈史密斯（Aaron Nesmith）兩罰俱中，助溜馬以5分優勢拿下勝利。

溜馬4人得分達兩位數，哈利伯頓搶下35分；西雅坎26分，特納（Myles Turner）21分10籃板；奈史密斯10分。尼姆巴德雖然只拿5分，但最後關鍵三分球價值連城。

尼克方面，迪文森索也攻下35分，布朗森26分；伯克斯14分；哈特10分18籃板；替補後衛麥布萊德（Miles McBride）也拿10分。

兩隊12日下午（台灣時間13日清晨）繼續在溜馬主場打第4戰。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130511

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