南海緊張局勢升溫 菲律賓總統：將強力捍衛領土

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（中央社馬尼拉18日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓將「強力捍衛我們的領土」，幾乎不加掩飾地提及與中國因海事爭端而升級的緊張情勢。

路透社報導，小馬可仕在對畢業軍校生發表演講時說，針對不尊重菲律賓領土完整的入侵者展開的行動，將以法律以及身為國際社會遵守規則成員的責任感為依歸。

小馬可仕說：「對於不尊重我們領土完整的入侵者，我們將強力捍衛我們的領土。」

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他沒有指出入侵者是誰，但馬尼拉與北京在南海的對峙持續升級，包括中國發射水砲導致人員受傷與財物受損，並以軍事級雷射光照射菲律賓船隻，以及據菲律賓所稱在有爭議的水道進行「危險動作」。

中國聲稱擁有幾乎整片南海的主權，南海是每年船運貿易量達3兆美元的通道，菲律賓、汶萊、馬來西亞、台灣與越南也聲稱擁有部分主權。常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年裁定，中國對南海大片海域的歷史權利主張並無法律依據。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130518