藍白立委考察太平島 江啟臣寄信給賴清德籲永保太平

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（中央社記者吳書緯、劉冠廷台北18日電）立法院外交及國防委員會今天赴太平島考察，立院副院長江啟臣、召委馬文君等10位國民黨與民眾黨立委搭機前往。江啟臣表示，他從太平島郵局寄明信片給總統當選人賴清德，寫上「中華民國，永保太平，你我有責」，籲520就職大典上，公開重申太平島是中華民國領土。

立法院外交及國防委員會今天赴太平島考察，原有20位國民黨與民眾黨立委報名參加，但受到立法院會昨天挑燈夜戰處理國會職權修正等相關法案影響，讓不少已報名立委取消行程；最終有江啟臣、召委馬文君，國民黨立委翁曉玲、黃仁、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、賴士葆、羅廷瑋，以及民眾黨立委陳昭姿等10位立委參與考察。

馬文君辦公室今天中午左右，透過媒體聯絡群組自太平島發布考察相關照片與影片，一行人搭乘空軍C-130H運輸機抵達太平島後，江啟臣率馬文君等立委自機尾艙門步出，向列隊歡迎的島上各單位代表逐一握手問好致意。

隨後，江啟臣、馬文君等一行人赴「南疆鎖鑰」國碑，以及前總統馬英九落款的「和平南海、國疆永固」紀念碑合影，並聽取太平島相關簡介，再前往新建的太平島碼頭視察；從照片可看到，海巡署1000噸級苗栗艦（CG-131）正靠泊於碼頭，考察團在島上用餐並頒贈加菜金。

江啟臣在餐會致詞指出，太平島駐守官兵在距離台灣本島1600公里以外地方，捍衛著領土、守護著南海，此地情勢變化萬千，但立委在後方、在台灣，絕對全力支持大家，讓駐守官兵不用感到孤單，「我們來這裡就是帶來感謝」。

江啟臣下午也透過臉書發文說，今天是他第2次到太平島考察，上次是2016年7月12日，國際仲裁法庭將太平島認定為「礁」後，他當時擔任外交國防委員會召委，邀集跨黨派立委於7月20日登島宣示主權、慰勞官兵、視察防務，並證明它是「島」，更是中華民國領土，無庸置疑。

江啟臣表示，今天除見證過去幾年立法院通過的預算，已完成碼頭的擴建且提高太平島的重要性，他也從太平島郵局寄了一張明信片，寫上「中華民國 永保太平 你我有責」，籲請即將就任中華民國總統的總統當選人賴清德，在520就職大典上，公開重申太平島是中華民國領土，宣示南海主權，以正國際視聽。（編輯：楊凱翔、林克倫）1130518